Destia polkee hyvää mieltä ja apua Syyriaan

Suunnitelma Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi valmistunut 3.5.2018 12:32 | Tiedote

Lounais-Pirkanmaan muuta maata selvästi heikomman liikenneturvallisuuden parantamiseksi on valmistunut viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma. Uusi suunnitelma on laadittu yhteistyössä Punkalaitumen ja Vesilahden kuntien, Sastamalan kaupungin, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelman laadinnasta on vastannut Destia Oy.