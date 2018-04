Destia rakentaa kiertoliittymän Hämeenlinnassa

Destian Juha Jalonen jaetulle 2. sijalle Vuoden nuori konsultti -kilpailussa 17.4.2018 08:20 | Tiedote

Destiassa työskentelevä DI Juha Jalonen on menestynyt suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestön SKOL ry:n jäsenyritystensä nuorille asiantuntijoille järjestetyssä kilpailussa. Juha Jalonen saavutti korkeatasoisessa kisassa jaetun 2. sijan ja edustaa muiden voittajien kanssa SKOLia ja Destiaa myös SKOLin eurooppalaisen kattojärjestön EFCA:n Young professional of the year -kisassa.