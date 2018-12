Destia rakentaa sähköverkkoa Lahdessa

Destia on solminut LE-Sähköverkon kanssa sopimuksen sähkönjakelu-, ulkovalaistus- ja viestiverkon rakentamisurakasta Lahden alueella.

Sopimuksen rakenne on 3+2 -vuotinen. Urakka alkaa 1.1.2019 ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.



– Rakentamisurakka sisältää muun muassa sähkölinjojen ja tietoliikennelinjojen rakennustyöt sekä katuvalojen asennustyöt LE-Sähköverkon jakelualueella Asikkalassa, Hollolassa, Lahdessa ja Iitissä, kertoo Destian työmaapäällikkö Marko Luoma-Kyyny.



– Projektin työnsuunnittelu on jo alkanut ja odotamme innolla, että pääsemme rakentamistöihin Lahdessa. Sähköverkkotöissä tulee myös aina varautua luonnonilmiöihin; varmistamme tässäkin urakassa, että tositoimijamme ja kalustomme ovat valmiudessa, mikäli esimerkiksi myrsky sattuisi yllättämään, sanoo Destian työpäällikkö Hannu Takala.