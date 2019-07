Destia voittanut voimajohtoprojektin Metsälinjalta

Pekka Ruuti nimitetty Maa- ja kalliopalvelujen johtajaksi ensi syksystä alkaen 24.4.2019 10:09:02 EEST | Tiedote

DI Pekka Ruuti on nimitetty liiketoimintaryhmänjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Destiaan. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.10.2019 mennessä. Ruuti vastaa Destiassa Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmästä. ”Toivotan Pekka Ruutin lämpimästi tervetulleeksi Destiaan. Pekka on arvostettu vaativan pohjarakentamisen ammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä ja joukkuepelaaja”, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi. Ruuti siirtyy Destiaan YIT:stä, jossa hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen. YIT:llä Ruuti on vastannut vuodesta 2014 alkaen Pohja- ja vesirakennus -yksiköstä. Ruuti on ennen YIT:tä työskennellyt Biglo Logistic Systemsillä, Intraforilla ja Lemminkäisellä. Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Annina Peisa ottaa Ruutin aloitettua vastuulleen Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän, jota johtaa siihen saakka Jouni Karjalainen. Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi. Haastattelupyynnöt ystävällisesti Destian viestinnän kautta: viestintäpääl