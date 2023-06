Destia voitti Espoonlahden-Finnoon alueen kunnossapitourakan

”Alue kehittyy ja rakentuu vahvasti tulevina vuosina. Käynnissä on useita infra- ja täydennysrakentamishankkeita. Meille on tärkeää varmistaa katu- ja viheralueiden turvallisuus ja viihtyisyys ympäri vuoden. Tällaisessa haastavassa ja muuttuvassa ympäristössä laadukkaalla ja ympäristöystävällisellä kunnossapidolla on erityisen suuri merkitys alueen asukkaiden ja käyttäjien kannalta”, sanoo kunnossapitoasiantuntija Helena Tschokkinen Espoon kaupungilta.

Destia vastaa kokonaisvaltaisesti alueen talvihoidosta, puhtaanapidosta, rakenteiden, varusteiden ja leikkipuistojen hoidosta sekä istutuksien ja puistoalueiden hoidosta. Katualueiden laajuus noin 1 100 000 m2 ja viheralueiden laajuus noin 800 000 m2.

”Aloitimme urakan kesäkuun alussa ja näin alkukesästä pääsemme tekemään töitä esimerkiksi viheralueiden kunnossapidon parissa. Alueella on Länsimetron takia runsaasti asunto- ja liiketilarakentamista, joten tällaisessa haastavassa ympäristössä laadukkaalla kunnossapidolla on erityisen suuri merkitys. Huomioimme myös ympäristönäkökulmat mahdollisimman tehokkaasti. Käytämme esimerkiksi uusiutuvaa polttoainetta työkoneissa ja kuorma-autoissa, ja meillä on käytössä vähäpäästöistä pienkalustoa”, sanoo työpäällikkö Eero Mikkola, Destian Kunnossapitopalvelut-liiketoimintaryhmästä.

Kunnossapitourakoiden vaatimustason osalta Espoon kaupunki on valtakunnallinen edelläkävijä ja toteuttaa näin sitoutumistaan Green Dealiin ja tavoitettaan olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

