Destialle kymmenen maanteiden kunnossapidon alueurakkaa

DI, KTM Timo Räikkönen (45) on nimitetty johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Destiaan 10.6.2019 alkaen. Destiassa Räikkönen vastaa yhtiön uudistetun strategian mukaisesta uuden liiketoiminnan kehittämisestä, kansainvälistymisen tukemisesta sekä kaupunkikehittämiseen liittyvien palveluiden kehittämisestä ja näitä tukevista liiketoiminnoista. Räikkösellä on vahva kansainvälinen osaaminen ja kokemus liiketoiminnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja johtamisesta. Viimeisimmässä työpaikassaan YIT:llä Räikkönen on luonut erityisesti kaupunkikehitykseen nojaavia kaupallisia konsepteja ja yhteistyömalleja sekä tukenut liiketoiminnan orgaanista ja yritysostoihin perustuvaa kasvua. Ennen YIT:tä Räikkönen on työskennellyt Ahlstromilla, McKinsey & Co:lla ja Nokialla. ”Toivotan Timon lämpimästi tervetulleeksi Destiaan. Timo on energinen ja positiivinen joukkuepelaaja, jolla on näyttöä liiketoiminnan kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä. Hänen vahva kaupallinen osaaminen ja ymmärrys asiakaskes