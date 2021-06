Destian lausunto JHL:n työtaisteluilmoitukseen liittyen 7.6.2021 20:04:29 EEST | Tiedote

Destia pitää JHL:n tänään antamaa lakkoilmoitusta laittomana, sillä Destialla on voimassa oleva työehtosopimus. Destia on yksityisomisteinen infra-alan yritys. Yritys tarkastelee parhaillaan tarkoituksenmukaisinta edunvalvontaa yhtiön ja sen henkilöstön näkökulmasta. Destian tarkoituksena ei ole palkkojen ja työsuhteen ehtojen heikentäminen. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Lakolla voi olla vaikutuksia tie- ja raideliikenteeseen, mikäli siihen osallistuu henkilöstöä. Destia Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhteiskuntaa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. Rakennamme huomisen infraa 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 565 miljoonaa euroa. Destia on yksityinen yritys, jonka omistaa Ahlström Capital Oy. w