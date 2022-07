Devin Townsend Suomeen kolmelle keikalle helmikuussa 2023

Lost Society Suomen kiertueelle joulukuussa 28.10.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Nyt kun pääsee, niin sitten mennään. Lost Society ei yleensä turhia jahkaile, eikä tässäkään tapauksessa kun pitää keikoille lähteä. “Edellisestä Suomen kiertueesta on mennyt aivan liian kauan, ja voitte vain kuvitella kuinka paljon adrenaliinia on suonissa valmiina tätä varten. No Rest For The Sickest -rundi on paras mahdollinen tapa juhlistaa livemusiikin paluuta ja sitä, että LxSx perhe pitää yhtä! Olemme olleet studiossa todella kiireisinä ja soittaneet yhdessä enemmän kuin varmaan koskaan, joten tiukkaakin tiukemmassa kunnossa oleva LS tulee – get ready. Hankkikaa liput ja bailataan yhdessä pitkästä aikaa. Let’s fucking go!”, kommentoi Samy Elbanna. Lost Societyn ”No Rest For The Sickest 2021 Tour” kaartaa Helsingin Tavastialle joulukuun 13. päivä ja piuhat vedetään irti Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneen kurittamisen jälkeen perjantaina 17.12.2021. Aiemmin 25.11. Kuopiossa soitettavaksi suunniteltu keikka siirtyy kiertueen yhteyteen ja Sawohousessa siis rytisee keskiviikkona 15.