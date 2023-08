Diakin avoin verkkokurssi tuo palan inhimillisyyttä epävakaisiin aikoihin

Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille avoimen ja maksuttoman Inhimillisyyden elementit -verkkokurssin, jossa pohditaan koko ihmiskuntaa koskevia kysymyksiä. Opintojakson tavoitteena on tehdä maailmasta parempi ja inhimillisempi paikka. Kurssi on rakennettu tätä aikaa varten, kun moni pohtii, miten olla eettinen globaalien muutosten keskellä tai miten kohdata toinen ihminen aidosti, kun välissä on kasvotonta teknologiaa.

– Me Diakissa ajattelemme, että voimme selvitä muutoksesta vain niin, että vahvistamme kykyämme kohdata toisemme inhimillisesti. Tällä kurssilla puhutaan isoista koko ihmiskuntaa koskettavista muutoksista, mutta samalla korostetaan toiveikkuutta ja sitä, että yksittäisen ihmisen ajatuksilla ja toiminnalla on merkitystä, kertoo Diakin kehityspäällikkö Ilse Vogt.

Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia inhimilliseen elämään vaikuttavia asioita. Osallistujat oppivat keskeisiä asioita kolmesta inhimillisyyden elementistä: eettisyydestä, inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteistoiminnasta.

Globaalit haasteet uhkaavat inhimillistä elämää

Inhimillinen elämä merkitsee sitä, että yksilö, yhteisöt ja yhteiskunnat voivat hyvin käyttämättä liikaa luonnonvaroja. Tässä suhteessa monet asiat ovat kohentuneet viime vuosikymmeninä globaalisti. Ihmiset voivat olettaa elävänsä pidempään kuin aiemmat sukupolvet, taloudellinen kehitys on nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä ja ympäristökysymyksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Huolimatta positiivisesta kehityksestä taudit, sodat ja muut poliittiset konfliktit, ilmaston lämpeneminen, köyhyys ja eriarvoisuus uhkaavat inhimillistä elämää. Inhimillinen elämä ja sen edellytykset eivät ole itsestään selviä, vaan niitä on pyrittävä aktiivisesti tukemaan ja tuottamaan.

– Moni on kuitenkin jo kehittänyt välineitä aikamme suuriin kysymyksiin vastaamiseksi. Tällä kurssilla opiskelijat tutustuvat esimerkiksi YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Sen pohjalta aikamme vaativista kysymyksistä voi keskustella luontevasti aihepiiri kerrallaan, valottaa opintojakson laatijoihin lukeutuva Diakin lehtori Ville Päivänsalo.

– Pitkin matkaa kiinnitetään huomiota laajojen aiheiden tarkastelemiseen myös arkisten asiayhteyksien tasolta, kuten kohtaavassa vuorovaikutuksessa ja vaikkapa opinnäytetöihin liittyvässä yhteiskehittämisessä, Päivänsalo jatkaa.

Osallistu kurssille helposti verkossa

Inhimillisyyden elementit -kurssin voi suorittaa kätevästi verkossa Diakonia-ammattikorkeakoulun Howspace-ympäristössä. Lisätietoja kurssista ja ilmoittautumisesta pääsee lukemaan osoitteessa inhimillisyydenelementit.diak.fi.

Kurssi on kolmen opintopisteen laajuinen. Opiskella voi myös omaksi ilokseen, ilman opintopisteiden suorittamista.

Osallistuja opiskelee itsenäisesti kolmen osion aineistot. Opintokokonaisuudessa on monta keskustelevaa videota sekä useita pieniä ja vähän laajempia tehtäviä.

Inhimillisyyden elementit -kurssi on Diakilta mittava satsaus.

– On aina tietynlainen riski kokeilla uutta. Tällaisen kokonaisuuden aikaansaaminen vaatii paljon työtä ja rahaakin. Esimerkiksi videotuotannoissa on panostettu ammattilaatuun. Kurssi ei siis todellakaan koostu vain luentotallenteista. Aika näyttää, kuinka paljon tämä innostaa ja mitä poikii jatkossa, Päivänsalo kertoo.