Diakin englanninkielisten AMK-tutkintojen hakijamäärä kasvoi neljänneksellä

Diakin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin haki yhteensä 1 857 hakijaa, joista 632 hakeutui ensisijaisesti Diakiin. Kokonaishakijamäärä kasvoi 26 prosentilla viime kevään hausta.

Diakissa oli tarjolla 60 aloituspaikkaa englanninkielisiin AMK-koulutuksiin sosiaali- ja terveysaloilla Helsingin-kampuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

Hakijamäärät koulutuksiin olivat

Bachelor of Health Care, Nursing (yhteistyössä Arcadan kanssa): 746 hakijaa

Bachelor of Social Services: 1 111 hakijaa

Lisäksi haussa olivat mukana verkossa toteutettavat YAMK-koulutukset Global Change and Community Development ja People-Centred and Innovative Leadership in Health Services.

Valintakokeet

Diakin englanninkielisissä AMK-koulutuksissa käytetään ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta International UAS Examia. Valintakoe järjestetään verkossa kaksiosaisena helmi–maaliskuussa. Hakijoille lähetetään kutsut kokeisiin sähköpostitse.

YAMK-koulutusten opiskelijavalinnat tehdään kaksiosaisen ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävien takaraja on 28. tammikuuta.

Lue lisää koulutusten valintakokeista Diakin englanninkielisiltä nettisivuilta ja katso tarkemmat aikataulut.

Valinnan tulokset

Koulutusten opiskelijavalinnat varmistuvat 1.4.2022 mennessä. Kerromme nettisivuillamme, kun valinnan tulokset ovat valmiit. Valittujen opiskelijoiden nimiä emme julkaise netissä.

Hakija näkee lopullisen tilanteensa Opintopolku-palvelusta. Kaikki hakijat saavat tiedon opiskelijavalintojen tuloksesta myös sähköpostitse.

Hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 15.7.2022 klo 15 mennessä.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toinen korkeakoulujen yhteishaku järjestetään 16.–30.3.2022. Haussa ovat mukana Diakin suomenkieliset AMK-koulutukset Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen-, Porin- ja Turun-kampuksilla sekä verkossa järjestettävät YAMK-koulutukset. Lisätietoja haussa olevista tutkinnoista löydät Diakin sivuilta.

Lisätiedot

Lue lisää hakijan sivuilta.

Diakin hakijapalvelut, hakijapalvelut@diak.fi, p. 0400 725 384.