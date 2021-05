Diakin hallitus päättää kampusrakenteen kehittämisen jatkovalmisteluista 11.5. 

Jaa

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallituksen on määrä päättää kokouksessaan 11. toukokuuta 2021, kuinka Diakin kampusrakenteen kehittämisen jatkovalmistelussa edetään.

– Tiistain kokouksessa hallitus arvioi erilaisia kampusrakennemalleja ja päättää, minkä vaihtoehtojen valmistelua jatketaan. Jatkovalmisteluun eteneviä malleja voi olla useita, Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen kertoo.

Hallitus ei näin ollen tee vielä huomenna tiistaina lopullista päätöstä Diakin tulevasta kampusrakenteesta. Syynä on se, että kevään aikana päätöksentekoprosessin etenemistapa on tarkentunut.

– Päätöksentekoprosessi on vaiheistettu niin, että ensimmäisessä vaiheessa hallitus päättää suunnasta, jota lähdetään jatkovalmistelemaan. Seuraava, erittäin tärkeä vaihe on henkilöstön kuuleminen. Se toteutetaan yhteistoimintaneuvottelujen kautta. Vasta kun henkilöstöä on kuultu ja jatkovalmistelun tulokset arvioitu, hallitus etenee lopullisen päätöksen tekemiseen. Lopullinen päätös mahdollisista uudistuksista tehdään näillä näkymin syksyllä 2021, Juntunen avaa.

Diak tiedottaa hallituksen kokouksen tuloksesta ke 12.5. aamupäivällä. Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen on puhelimitse median tavoitettavissa ke 12.5. klo 11–12.