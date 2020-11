Diakonissalaitoksen Hetkinen-joulukampanja kerää varoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Suomessa on 60 000 nuorta vaarassa syrjäytyä. Koronavuosi on vaikeuttanut näiden nuorten tilannetta entisestään. Lahjoittamalla voimme auttaa nuoria kohti opiskelu- tai työelämää.

- Koronan vaikutukset näkyvät nuorten elämässä paljon kovempina kuin aikuisilla. Nuorten työllisyystilanne on heikentynyt ja mielenterveysongelmat lisääntyneet. Samalla palveluiden jonot ovat pidentyneet ja sosiaaliset kontaktit vähentyneet. Monilta osin apu on liukunut näiltä nuorilta entistäkin kauemmaksi. Pandemian myötä moni nuori on jäänyt yksin kotiin. Nyt jos koskaan pitää nuoria auttaa, Vamoksen johtaja Terhi Laine sanoo.

Hetkinen -joulukampanja haluaa pysäyttää kiireiset ihmiset tärkeän asian äärelle

Lahjoitusten avulla Diakonissalaitos tarjoaa vaikeaan asemaan joutuneille nuorille yksilöllistä tukea Vamos-valmennuksen ja Amigo-mentoroinnin kautta. Jo 11 paikkakunnalla (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Rovaniemi, Siilinjärvi, Tampere, Turku ja Vantaa) toimiva Vamos tavoittaa noin 2000 nuorta vuosittain.

- Vamoksesta nuori saa oman valmentajan, tukea elämän hallintaan sekä ohjausta työ- ja opiskelupolulle. Työmme on vaikuttavaa, sillä yli 80 prosenttia nuorista kokee elämänsä muuttuneen paremmaksi ja yli puolet löytää koulutus- ja urapolulle, Laine kertoo.

Kampanja käynnistyy 1.12. Tekojen Tiistaina (#tekojentiistai, #GivingTuesday), jolloin kansainvälisesti kohdistetaan huomio hyvän tekemiseen esimerkiksi ilahduttamalla muita, auttamalla tai lahjoittamalla.

- Kampanjassa ei ole yksin kysymys rahasta. Jokainen lahjoitus on myös ele välittämisestä ja siitä, että kannamme vastuuta nuoristamme, Terhi Laine sanoo.

Hetkinen aikaa turvallisen aikuisen kanssa voi muuttaa nuoren elämän suunnan, kääntää toivottomuuden toivoksi.

”Sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Minä kuitenkin synnyin suomalaiseen perheeseen, johon yhdenkään lapsen ei pitäisi syntyä.”

”Vasta 22-vuotiaana sain apua mielenterveysongelmiini. Useamman diagnoosin ja lääkkeiden kanssa palasin kotiin. Olin sairaslomalla ja yksin. Minulla ei ollut tukiverkostoa eikä tekemistä. Elämälläni ei tuntunut olevan mitään merkitystä.”

”Olin valtavan onnellinen, kun sain tietää, että juuri minut oli valittu opiskelemaan. Vihdoinkin pääsisin elämässäni eteenpäin. Tiesin, etten varmasti olisi onnistunut tässä ilman valmentajani apua. Sitten kun aikanaan valmistun, haluaisin tehdä työtä, jossa saisin auttaa nuoria. Olen saanut itse niin paljon apua, että haluaisin jakaa apua myös muille.”

