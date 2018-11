Diakonissalaitoksen joulukampanja käynnistyy – Annetaan yhdessä nuorille syy elää!

Jaa

Painimme Suomessa vakavan ongelman kanssa. Lähes 70 000 nuorta on jo syrjäytynyt ja jopa 160 000 on suuressa vaarassa syrjäytyä. Meillä on aivan liikaa nuoria, joilla on jäänyt koulu kesken tai he eivät ole koskaan saaneet ensimmäistäkään työpaikkaa.

Monilla nuorista on taustallaan yksinäisyyttä, mielenterveys- ja päihdeongelmia, asunnottomuutta, koulukiusaamista ja rahapulmia. Ylipäänsä ongelmia on kasautunut sietämättömän paljon nuoren kannettavaksi. Liian monen nuoren elämästä on kadonnut merkitys ja tulevaisuus tuntuu toivottomalta. Nuori voi jopa kokea, ettei ole oikeastaan edes syytä elää, Vamoksen johtaja Terhi Laine sanoo. Kampanjalle kasvonsa antanut Sofia kertoo omasta tilanteestaan: ”Jo alakoulussa oli vaikeaa, kun mulla on tarkkaavaisuus- ja oppimishäiriö. Mut yläluokilla kaikki hajosi palasiksi. Mua alettiin kiusata: jätettiin yksin ja puhuttiin pahaa selän takana. Se sattui tosi paljon. Koulusta alkoi kertyä poissaoloja. Lopulta masennuin. Vihasin itseäni, ja tuntui, että olin ihan yksin.” Aina on kuitenkin toivoa Kymmenen vuotta sitten perustettu Vamos on auttanut jo lähes 10 000 nuorta. Vamoksen nuorista yli 50 % pääsee takaisin kouluun tai töihin vuoden aikana ja 87 % kokee, että heidän elämänsä on muuttunut parempaan suuntaan. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua ja vastata hänen tarpeisiinsa. Tukea saa niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun. Vähitellen etsitään nuorelle yhdessä polku kouluun tai töihin. Lisäksi nuori voi saada meiltä tuekseen myös oman Amigo-mentorin. ”Kun pääsin Diakonissalaitoksen Vamokseen, tuntui kuin uusi sivu olisi kääntynyt elämässä. Sain oman työntekijän, jonka kanssa olemme selvittäneet esimerkiksi päivärytmiä, raha-asioita ja yksinäisyyttä. On helpottavaa, että rinnalla on joku, jonka kanssa voi miettiä kaikkia asioita. En ole enää yksin ongelmieni kanssa.” Pienille teoilla on suuri vaikutus – jokainen meistä voi auttaa Tänä vuonna käynnistimme Syy elää -joulukampanjan, jonka tavoitteena on, että yhä useampi nuori saa apua ja yhteisön tukea, löytää omat voimavaransa sekä paikkansa yhteiskunnassa. Kampanjan tuotto käytetään nuorten tukemiseen Helsingin Diakonissalaitoksen palveluiden kautta. - Tukemme on vaikuttavaa ja työskentelemme jo kahdeksalla paikkakunnalla yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten koulujen ja kunnan viranomaisten kanssa. Valitettavasti silti liian moni nuori jää vielä avun ulkopuolelle. Toivon, että tavalliset ihmiset ja yritykset tulevat mukaan kampanjaamme, jotta pystymme ensi vuonna auttamaan mahdollisimman montaa nuorta. Voiko antaa parempaa joululahjaa kuin nuorelle syyn elää, Laine kysyy. Lahjoituksen teko on helppoa. Lahjoituksen voi tehdä



- Kampanjan verkkosivuilla www.hdl.fi/syyelaa - Tilisiirtona tilille: FI85 2065 1800 1084 62, viestiksi: Joululahja nuorille. - Tekstiviestinä tekstaamalla TOIVO numeroon 16499 (20€) Sosiaalisessa mediassa kampanja näkyy hashtagilla #SyyElää. Jokainen voi antaa tukensa kampanjalle kertomalla, mikä tai kuka on juuri sinulle syy elää. Helsingin Diakonissalaitoksen keräyslupa >>

Kampanjavideo

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit