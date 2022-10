Diakonissalaitoksen Vamos kerää nuorilta 1000 tarinaa mielenterveyspalveluista

1000 mielen tarinaa -hanke kerää suomalaisilta nuorilta omakohtaisia tarinoita mielenterveyspalveluista. Tarinoiden keruu on nyt alkanut. Jatkossa aineistoa hyödynnetään palveluiden kehittämisessä.

”Kokoamme digialustalle nuorten tarinoita ja kokemuksia mielenterveyspalveluissa. Kertynyttä aineistoa hyödynnetään aloittavien hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä ja ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa. Tuomme nuorten kokemukset, havainnot ja kehittämisehdotukset myös päätöksentekijöiden ulottuville”, kertoo Vamoksen palvelualuejohtaja Vesa Sarmia.

”Hankkeen tarve nousi nuorilta itseltään, ja myös alkuperäinen hankeidea on Vamoksen kokemusasiantuntijanuoren kehittämä. Nuorilla on valtavasti näkemystä omien palveluidensa kehittämisestä, ja on tärkeää saada heidän äänensä kuuluviin,” Sarmia sanoo.

Nuori, kerro tarinasi ja ole osa mielenterveyskriisin ratkaisua!

Oletko 16-29-vuotias nuori, jolla on kokemusta mielenterveyspalveluista? Lue lisää hankkeesta verkossa osoitteessa https://www.hdl.fi/1000-mielen-tarinaa, ja ilmaise kiinnostuksesi tulla mukaan! Ilmoittautuneet saavat kutsun hankkeen verkkoalustalle.



1000 mielen tarinaa -hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Diakonissalaitoksen Vamos on nuorten vaikuttavien valmennuspalveluiden asiantuntija, kehittäjä ja toteuttaja. Uraauurtava toiminta alkoi vuonna 2008 Helsingistä ja on kasvanut valtakunnalliseksi. Vamos tukee nuoria, joita huolettaa arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. Palvelu on suunnattu pääasiassa 16–29-vuotiaille, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Kuluneiden vuosien aikana palveluiden piirissä on ollut yhteensä 15 000 nuorta.