Diakonissalaitos avaa hätämajoituksen kylmenevien säiden takia

Diakonissalaitoksen hätämajoitus avaa ovensa jälleen talvikaudeksi huomenna tiistaina, 1. päivä lokakuuta kello 21. Majoitus on suunnattu EU-alueen liikkuvalle väestölle, joka asuu pääkaupunkiseudulla hätämajoituksen kiinni ollessa pääosin ulkona, teltoissa ja hylätyissä rakennuksissa.

Hätämajoitus toimii Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa, ja petipaikkoja majoituksessa on 200. Hätämajoitus on avoinna jokaisena viikon yönä kello 21-08. Aukioloaikoina paikalla on jatkuvasti henkilökuntaa.

Hätämajoitus on tarkoitettu Euroopan liikkuvalle väestölle, joka on pääosin romaneja Bulgariasta ja Romaniasta. Mukana on sekä miehiä että naisia. Hätämajoitus on perustettu, koska asiakasryhmä on koditon ja Suomessa ei talvikautena pysty majoittumaan ulkona.

Helsinkiläisille asunnottomille tarkoitettu hätämajoitus toimii Hietaniemen palvelukeskuksessa. Kun siellä on täyttä, Diakonissalaitoksen hätämajoitus ottaa vastaan myös muita kuin liikkuvaan väestöön kuuluvia ihmisiä. ”Emme jätä ketään ulos, jos muuta paikkaa ei ole”, palvelualuejohtaja Mika Paasolainen Diakonissalaitoksesta sanoo.

Diakonissalaitoksen hätämajoitus järjestetään kumppanuudessa Helsingin kaupungin kanssa ja Helsingin kaupunki tukee toimintaa taloudellisesti.

Viime talven aikana hätämajoituksessa majoittui joka yö keskimäärin 146 ihmistä.

Diakonissalaitos on jo pitkään tehnyt työtä liikkuvan väestön romaniyhteisön parissa sekä Suomessa että heidän lähtömaissaan Itä-Euroopassa. Diakonissalaitoksen tavoitteena on, että liikkuva väestö saisi kerjäämisen tilalle muita ansaintakeinoja. Diakonissalaitos toivoo myös Suomen hallitukselta aktiivista roolia EU-puheenjohtajakaudellaan romanikysymyksen ratkaisemiseksi. Lisätietoa Diakonissalaitoksen romanityöstä:

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/liikkuva_vaesto/