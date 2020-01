Diakonissalaitos ja Rinnekoti yhdistyivät – Sote-sektorille syntyy vaikuttava yhteiskunnallinen yritys ja monipuolinen työnantaja

Vuoden alusta voimaan astuneen yhdistymisen myötä Diakonissalaitoksesta tulee entistä vahvempi ja vaikuttavampi arvopohjainen toimija sote-sektorille. Yhdistyminen antaa valtakunnallisesti toimivalle ja yli 2300 työntekijää työllistävälle yhteiskunnalliselle yritykselle hyvät edellytykset toteuttaa liiketoimintaa, jonka tuotto menee yhteiskunnallisesti merkittävään tarkoitukseen.

Yhdessä Rinnekodin kanssa Diakonissalaitos voi entistä paremmin tuottaa laadukkaita ja monipuolisia SOTE-palveluita. Yhdistyminen vahvistaa yhdessä tekemistä, osaamista ja toiminnan tehokkuutta. Se tuo monia hyötyjä niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.

– Näkyviä ja konkreettisia etuja asiakkaalle ovat laajempi palvelutarjonta, monipuolisempi osaaminen ja resurssit palvelujen kehittämiseen. Henkilöstölle taas voimme tarjota entistä paremmat kehittymis- ja urapolut ison työnantajan palveluksessa. Haluamme olla sote-alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon lisäksi sydämensä mukaan töihin, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Yhdistyminen on luonteva askel, sillä Diakonissalaitoksella ja Rinnekodilla on pitkä yhteinen historia ja arvopohja. Rinnekodin toiminta alkoi osana Diakonissalaitoksen toimintaa vuonna 1927, kun kaksi pientä kehitysvammaista poikaa, Mauri ja Martti, pääsivät Diakonissalaitoksen sisarten hoidettaviksi. Itsenäisenä tytärsäätiönä Rinnekoti on toiminut vuodesta 1957 alkaen. Nyt yhdistymisen myötä se palaa takaisin kotiin.

– Yhteinen arvopohjamme näkyy siinä, että kohtaamme asiakkaamme ja hänen läheisensä yksilöinä. Huomioimme yksilölliset tarpeet arjessa ja palveluja suunniteltaessa. Palvelumme tukevat ihmisten osallistumista lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Merkityksellisen työn tekeminen yhdistää meitä ja tästä lähtökohdasta on hyvä lähteä rakentamaan yhteistä tulevaisuutta, Holmström sanoo.

Yhdistymisen jälkeen Rinnekoti jatkaa toimintaansa yhtenä Diakonissalaitoksen liiketoiminta-alueena omalla aputoiminimellä. Rinnekodilla säilyvät nykyinen nimi ja brändi, jonka alla sen palveluliiketoiminta jatkuu, kehittyy ja laajenee. Rinnekoti tarjoaa palveluja kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden hyvän elämän tarpeisiin valtakunnallisesti.