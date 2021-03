Diakonissalaitos muistaa perustajaansa soolotanssiteoksella Auroran Karamzinin monet kengät

KUTSU MEDIALLE: Sotatraumatisoituneiden kuntoutushankkeen Myötätuulia -päätöswebinaari 1.2.2021 12:14:55 EET | Kutsu

AIKA: 16.2.2021 klo 9.00 – 15.30 Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen asiakkaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Moniammatillinen työryhmä on tehnyt pakolaisille hoidontarpeen arviointijaksoja jo yli kahden vuoden ajan. Asiakastyön ohella työryhmä on tarjonnut konsultaatiota, työnohjausta ja koulutusta ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita pakolaisia. Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa toteutettua kuntoutusta on rahoittanut Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF) vuosina 2018–2021. ”Myötätuulia-webinaari syntyi ajatuksesta, että jokainen meistä tarvitsee joskus myötätuulta matkalleen. Hankkeemme on pyrkinyt olemaan myötätuuli asiakkaillemme moniammatillisen arvioinnin ja sen tuloksena syntyneiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien, tarvittavien lausuntojen ja asiakasohjausten muodossa. Olemme näiden toimien saattelemana halunneet lähettää asiakkaamme suotuisten tuulien, eli tarp