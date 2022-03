Diakonissalaitos vastaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hätään Ukrainassa

”Aurora Karamzin perustama Diakonissalaitos täyttää tänä vuonna 155 vuotta. Olemme perustamisesta lähtien toimineet, kotimaassa ja maailmalla siellä, missä ihmisarvo on uhattuna. Työllemme on edelleen suuri tarve”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.



”Hätäapu jatkaa pitkäaikaista työtämme Ukrainassa. Olemme toimineet alueella jo vuosien ajan, ja meillä on maassa luotettavat paikalliset yhteistyökumppanit”, Holmström jatkaa.

Diakonissalaitoksen pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ovat jo aloittaneet avustustyön eri puolilla maata. Erityisesti köyhimmillä tai vähemmistöihin kuuluvilla ei välttämättä ole mahdollisuutta paeta itse konfliktialueelta. Siksi heille järjestetään evakuointikuljetuksia joko turvallisemmille alueille Ukrainassa tai maan rajojen ulkopuolelle. Pakolaisille ja kriisialueelle jääneille toimitetaan välttämättömiä perustarvikkeita, kuten ruokaa, vaatteita ja lääkkeitä.

Kohteena syrjityt vähemmistöt

“Paikalliset romanivähemmistöt ovat myös sodassa erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä heillä ei köyhyyden vuoksi ole useinkaan mahdollisuuksia paeta sotaa”, kertoo Diakonissalaitoksen kehittämispäällikkö Anca Enache.

“Ukrainassa asuu noin 200 000–400 000 romania, joiden elämään syrjintä on vaikuttanut merkittävästi jo ennen sotaa. Kriisi kärjistää heidän vaikeaa tilannettaan entisestään”, Enache jatkaa. Monilta romaneilta puuttuu esimerkiksi henkilöllisyystodistus, minkä takia heidän ei anneta poistua maasta sodankaan aikana. Henkilöpapereiden puute estää myös virallisen rekisteröitymisen maan sisäiseksi pakolaiseksi, minkä vuoksi he eivät saa apua ja palveluita, joihin pakolaisasema oikeuttaa.

Hätäapua annetaan vähemmistöjen lisäksi muillekin erityisen haavoittuvassa asemassa oleville, kuten naisille, lapsille ja maansisäisille pakolaisille.

Kriisitilanteessa Diakonissalaitos keskittyy hätäavun perille saamiseen ja pakolaisia naapurimaissa auttavien järjestöjen tukemiseen. Konfliktin jälkeen tullaan tukemaan vaikeimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä sodasta toipumisessa ja elämän uudelleenrakentamisessa.



Diakonissalaitoksen hätäapukeräys Ukrainaan: https://www.hdl.fi/hataapua-ukrainaan/