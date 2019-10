Digiloikasta digitaitoihin – Kansainvälinen monilukutaitotutkimus tietoyhteiskunnan avaintaitojen äärellä

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos järjestää kansainvälisen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun arviointitutkimuksen (ICILS 2018) tulosten julkistamistilaisuuden tiistaina 5.11.2019 klo 12.00. Tilaisuus on seurattavissa myös internetissä. Tervetuloa!

Julkistamistilaisuus tiistaina 5.11.2019 klo 12.00

Ruusupuisto-rakennus, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä

Tilaisuus on seurattavissa myös internetissä.

Miten sujuu 8.-luokkalaisilta diginatiiveilta tiedon käsittely ja tuottaminen?

Onko tietoteknologian hyödyntäminen poikien valtakuntaa, vai jyrääkö tyttöjen osaamistaso pojat?

Mitä on ohjelmoinnillinen ajattelu – osaavatko sitä vain tietokonenörtit?

Onko perhetaustalla merkitystä digitaitojen osaamisessa?

Millaiset tekijät koulussa edistävät ja mitkä estävät teknologian hyödyntämistä opetuksessa?

Kuka nuorta opettaa; mihin digitaitoihin koulussa keskitytään?

Tilaisuudessa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos julkistaa kansainvälisen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun arviointitutkimuksen (ICILS, International Computer and Information Literacy Study) tulokset. Vuonna 2018 toteutettuun tutkimukseen osallistui 14 maata tai aluetta. Suomesta tutkimukseen osallistui 145 koulua ja 2 546 oppilasta. Lisäksi rehtoreilta ja koulujen TVT-vastaavilta kerättiin tietoja koulujen resursseista ja opettajilta kysyttiin heidän asenteistaan ja painotuksistaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opettaessaan monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun sisältöjä.

Tilaisuudessa tuloksia esittelee tutkimuksen kansallinen koordinaattori, yliopistotutkija Kaisa Leino.

ICILS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Suomessa tutkimuksen on toteuttanut Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.



Tervetuloa!



Lisätietoja tutkimuksesta:

yliopistotutkija Kaisa Leino, p. 040 805 4810, kaisa.j.leino@jyu.fi

ICILS-tutkimuksen nettisivut: https://ktl.jyu.fi/icils

Tilaisuus netissä:

Suora lähetys 5.11. klo 12 alkaen: http://r.jyu.fi/BvN

Tiedote ja raportti tutkimustuloksista julkaistaan 5.11. klo 12 ICILS-tutkimuksen verkkosivuilla: https://ktl.jyu.fi/icils