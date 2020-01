Digiluokan uusi etäopetusmalli vähentää alueellista eriarvoisuutta ja toimii kuin perinteinen luokkaopetus, kertoo Helsingin yliopiston tuore tutkimus

Joulukuussa 2019 julkaistun tutkimuksen mukaan Digiluokan vuorovaikutteinen virtuaaliopetus on hyvin lähellä perinteistä luokassa tapahtuvaa opetusta. Online-lähiopetusmalli myös auttaa syrjäseutujen lukioita turvaamaan riittävän laajan kurssivalikoiman.

Vuorovaikutteinen virtuaaliopetus ei juurikaan eroa tavallisesta luokkaopetuksesta

Digiluokka on TutorHouse Oy:n kehittämä, vuonna 2017 käyttöön otettu online-lähiopetustapa lukioihin. Sen kautta lukiolaiset voivat opiskella niitä kursseja, joita heidän oma koulunsa ei voi järjestää. Digiluokka on uudenlainen etäopetuksen sovellus, jossa pääpaino on ryhmämuotoisessa, pätevän opettajan johdolla tapahtuvassa opetuksessa. Oppitunnit ovat reaaliaikaisia ja vuorovaikutteisia, aivan kuten tavallisessa luokassa.

Helsingin yliopisto selvitti 2,5 vuotta kestäneessä tutkimushankkeessaan Digiluokan opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä online-lähiopetuksesta. Tutkijat Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala totesivat joulukuussa 2019 julkaistussa tutkimuksessaan, että Digiluokan opetustilanteet ovat hyvin samanlaisia kuin tavallisessa luokkaopetuksessa. He eivät havainneet suuria eroja näiden kahden välillä, ja opiskelijat pitivät online-oppitunteja ”ihan tavallisina oppitunteina”.

Tutkimuksessa ilmeni, että opiskelijat arvostivat erityisesti opettajan vahvaa läsnäoloa ja ohjausta. Verrattuna perinteisiin, itsenäisesti suoritettaviin verkkokursseihin, lukiolaiset kokivat Digiluokan vuorovaikutteisen opetuksen toimivana ja hauskana tapana opiskella.

Digiluokka laajentaa ja turvaa lukioiden lähiopetustarjontaa

Alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen oli piirre, joka nousi tutkimuksessa sekä opiskelijoiden että opettajien havainnoissa esille. He kokivat hienona, että opiskelija voi opiskella esimerkiksi haluamaansa harvinaista vierasta kieltä omassa lukiossa ja vaikka kotoaan käsin. Lukiolaisen ei siis tarvitse muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan laajemman opetustarjonnan perässä.

Tyypillisimmillään lukio-opiskelijat opiskelevat Digiluokassa esimerkiksi vieraita kieliä tai katsomusaineita. Digiluokan opetukseen osallistuminen on lukiolaiselle maksutonta kuten muukin lukiokoulutus. Tähän mennessä Digiluokan opetukseen on osallistunut opiskelijoita noin 100 lukiosta ympäri Suomen.

Oppimisen havainnointi Digiluokassa jopa helpompaa kuin tavallisessa luokassa

Digiluokan opettajien kokemusten mukaan Digiluokassa pystyy havainnoimaan oppimista osin jopa paremmin kuin tavallisessa luokassa. Esimerkkinä vieraan kielen puhumisen harjoittelu: Opiskelija voi laittaa kotonaan tietokoneen mikrofonin kiinni ja harjoitella ääntämistä omassa rauhassa. Digiluokassa opettaja myös näkee jokaisen opiskelijan lähietäisyydeltä, ”eturivissä”, jolloin hän näkee paremmin esimerkiksi opiskelijan huulen liikkeet ja voi ohjata opiskelijaa tämän vuoksi tehokkaammin kuin tavallisessa luokassa.

Lisätietoja Digiluokasta:

Palvelujohtaja Jukka Oksa, TutorHouse Oy

Puhelin 0400 909 055

Sähköposti jukka.oksa@tutorhouse.fi

https://www.tutorhouse.fi/digiluokka

Tutustumismahdollisuus Digiluokan opetukseen sekä Digiluokan opettajien haastattelut sovittavissa Jukka Oksan kautta.

Lisätietoja Helsingin yliopiston Opettajana virtuaaliluokassa -tutkimushankkeesta:

FT Minna Lakkala

Sähköposti minna.lakkala@helsinki.fi

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/minna-lakkala

KT Liisa Ilomäki

Sähköposti liisa.ilomaki@helsinki.fi

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/liisa-ilom%C3%A4ki