Digitaalinen asuntokauppa mahdollistaa turvallisen kaupanteon myös koronavirusepidemian aikana

Asuntokaupat etänä mahdollistava DIAS-palvelu pyrkii pienentämään koronavirusepidemian vaikutusta asuntokauppaan. DIAS tarjoaa huhtikuussa digitaaliset asuntokaupat maksuttomasti kaikille kiinteistönvälittäjille.

Digitaalinen asuntokauppa kasvaa vauhdilla

DIASin kauppamäärät ovat kasvaneet viime vuoden lopusta lähtien voimakkaasti. Koronavirusepidemian myötä kasvu on kiihtynyt entisestään. Nyt alustan läpi kulkevien kauppojen yhteenlaskettu arvo on kymmeniä miljoonia euroja viikottain.

“Odotamme kasvukäyrän kääntyvän vielä jyrkemmäksi lähiviikkoina. Panostamme tällä hetkellä voimakkaasti välittäjien auttamiseen ja uusien yhteyksien avaamiseen, jotta saamme mahdollisimman nopeasti loputkin välittäjät mukaan”, kertoo DIASin asiakkuusjohtaja Annika Koli.

Kuluttajalta digitaalinen asuntokauppa vaatii vain voimassaolevat verkkopankkitunnukset. Välittäjä huolehtii kaupan toteuttamisesta. DIAS on kaikille välittäjille ja pankeille avoin järjestelmä. DIASin piirissä on jo yli 3000 välittäjää ja 96% Suomen asuntolainamarkkinasta.

DIAS tukee alan yrittäjiä

DIAS on suomalaisten yrittäjien kehittämä alusta, jonka taustalla on poikkeuksellinen yhteistyö kilpailevien kiinteistönvälittäjien ja pankkien välillä. Yhteistyön tuloksena on syntynyt koko alaa hyödyttävä palvelu. Palvelu mahdollistaa asuntokaupat turvallisesti etänä.

“Käymme aktiivista keskustelua alan yrittäjien kanssa ja tilanne on haastava. Toivomme, että kuukauden maksuttomuuden avulla voimme osaltamme auttaa yrittäjäkollegoitamme”, toteaa yksi DIASin perustajista ja toimitusjohtaja Sami Honkonen.

Myös kiinteistökaupat mukaan

Tällä hetkellä DIAS mahdollistaa digitaalisen kaupankäynnin perinteisillä paperisilla osakekirjoilla. DIAS-kaupassa osakekirja siirtyy suoraan holvista toiseen ja kaikki muu hoituu digitaalisesti pankkien ja välittäjien toimesta. Myös kauppakirja allekirjoitetaan digitaalisesti.

“Tulemme laajentumaan myös kiinteistökauppaan mahdollisimman pian asunto-osakekaupoista saatujen hyvien kokemusten perusteella”, sanoo tuotejohtaja Eero Talonen. “Ja toki huoneistotietojärjestelmän edetessä mahdollistamme kaupankäynnin myös täysin digitaalisille kohteille”, Talonen jatkaa.