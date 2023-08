Digitaalinen terveyspalvelu HyVä-digi etenee vaiheittain

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle avataan 1.9. HyVä-digi, joka on digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus. HyVä-digi palvelee kaikkia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaita. HyVä-digi ei tule korvaamaan kivijalkapalveluita eli palveluita paikan päällä, vaan on odotettu lisä palveluvalikoimaamme. Tarkoitus on helpottaa terveysasemien ruuhkia hoitamalla digitaalisin välinein sellaiset asiat, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista. Palvelun avaaminen tapahtuu vaiheittan ja avautumiseen valmistaudutaan jo hyvää vauhtia.

Perehdytys ja yhteistyö on alkanut

Kesän alusta lähtien uusia työtekijöitä on aloittanut HyVä-digissä. He ovat jo saaneet koulutusta ja perehdytystä työhönsä sekä palvelupolkuihin. HyVä-digin työntekijät ovat kesän aikana kiertäneet kaikilla eri terveysasemilla tutustuen potilastietojärjestelmiin ja paikallisiin prosesseihin. Myös jatkossa HyVä-digin henkilöstö aloittaa aina perehtymisensä käymällä tutustumassa eri terveysasemiin. HyVä-digin ja terveysasemien esihenkilöstö tekevät säännöllistä yhteistyötä.

Motivoitunut henkilöstö odottaa palvelun avautumista

HyVä-digin hoitajat odottavat innolla syksyä ja toimintamme alkamista. Henkilöstö on hyvin motivoitunutta, innostunutta ja kiinnostunutta suunnittelemaan sekä kehittämään toimintaamme potilaslähtöisyys huomioiden. Neljän eri potilastietojärjestelmän yhtäaikainen käyttö on tuonut henkilöstölle oman haasteensa, mutta HyVä-digiläiset ovat kesän aikana oppineet käyttämään eri järjestelmiä sujuvasti.

– Tunnelma on odottavan innostunut ja odotamme innolla syyskuun alkua. On myös ollut hienoa havaita, kuinka innostuneita HyVä-digistä ollaan myös terveyskeskusten henkilöstön keskuudessa, kertoo HyVä-digin tiimivastaava Johannes Loukola. Niin HyVä-digiläiset kuin terveyskeskusten henkilöstökin näkevät HyVä-digissä valtavasti potentiaalia. HyVä-digissä on tiimin sisällä erinomainen yhdistelmä digitaalista osaamista, vankkaa hoitotyön kliinistä kokemusta sekä kehittämismyönteisyyttä, Johannes jatkaa.