Digitaalinen valmennuspalvelu tarjoaa tukea työllistymiseen ajasta ja paikasta riippumatta

UraSprintti on Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaille toukokuussa 2020 lanseerattu digitaalinen valmennuspalvelu, jonka tuottaa ohjelmistoyritys BearIT Oy. Yritys toteuttaa ohjelmistoratkaisuja, IT-alan valmennuksia ja digitaalisia työllistymistä edistäviä palveluja.

Digitaalinen UraSprintti-palvelu on täysin uudenlainen TE-toimiston asiakkaille tarkoitettu valmennuspalvelu ja teknologiaratkaisu, joka tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hyödyntää valmennuspalveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Valmennuspalvelujen kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan omista tarpeista riippuen tietoteknisten taitojen valmennusta, työnhakuvalmennusta, uravalmennusta, työhönvalmennusta sekä henkilökohtaista tuki- ja ohjauspalvelua. Asiakas saa tarvittaessa yhteyden valmentajaan helposti palvelun kautta, ja valmennukseen liittyvät materiaalit ovat jatkuvasti asiakkaan hyödynnettävissä.

- Asiakas ei jää yksin kesken palvelun ja saa tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Tärkeänä tavoitteenamme on tuoda työllistymisen palvelut nykyaikaan ja uudistaa valmennus- ja uraohjauspalvelut vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, BearIT Oy:n toimitusjohtaja Teemu Karhu kertoo.

Ensimmäiset palvelusta saadut tulokset lupaavia

UraSprintti-palvelu on ollut käynnissä nyt noin kuusi kuukautta, ja ensimmäiset palvelusta saadut tulokset ovat lupaavia: palveluun on osallistunut jo yli 500 asiakasta. Näistä noin 80 on työllistynyt tai saanut opiskelupaikan palvelun aikana. Palveluun osallistuneilta asiakkailta on alusta lähtien kerätty palautetta palvelusta, ja asiakkaiden antaman palautearvosanan keskiarvo on tällä hetkellä 4,07 (asteikolla 1–5). Sanallisen palautteen perusteella palvelun vahvuuksiksi on koettu mm. mahdollisuus käyttää palvelua milloin ja missä tahansa ja saada työnhakuun liittyvää tietoa kootusti yhdestä palvelusta.

- Olemme käynnistäneet erittäin lyhyessä ajassa täysin uudenlaisen palvelun ja luoneet uudenlaisia toimintatapoja työllistymisen palveluihin. Digitaalisella valmennuspalvelulla olemme saaneet jo lyhyessä ajassa huomattavan ison asiakasmäärän palvelun piiriin. Digitaalisuus mahdollistaa yhdenvertaisen palvelun työnhakija-asiakkaille paikkakunnasta riippumatta, BearIT:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Anni Meriläinen toteaa.

BearIT Oy valittiin aiemmin UraSprintti-palvelullaan jatkoon Impact Startup -vaikuttavuuskiihdyttämössä, joka on tarkoitettu uusia työllistymisen ratkaisuja kehittäville yhteiskunnallisille yrityksille. Kiihdyttämö on ollut käynnissä syksyn 2020 ajan ja huipentuu joulukuun alussa pidettävään Demopäivä-tilaisuuteen, jossa yritykset esittelevät liiketoiminta- ja vaikuttavuusmallinsa sijoittajista, asiantuntijoista ja tärkeistä sidosryhmistä koostuvalle raadille.