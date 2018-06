Digitaalisten alojen urapolkuja avautuu yhteisön tuella ja verkostoitumalla

Digitalents Helsinki luo nuorille työtä toimivan yhteisön ja laaja-alaisen verkostoitumisen kautta. Nuoret ohjautuvat töihin tai opiskelemaan kahdeksan kuukauden työskentelyjakson jälkeen. Yhteisö tukee toimintaan osallistuneita nuoria aina siihen saakka, kunnes seuraava urapolku on löytynyt.

Digitalents Helsinki kehittää nuorten urapolkuja digitaalisille aloille. Toimintaa on alusta asti rakennettu vastaamaan nykyajan tarpeita ja työkulttuuria. Ensimmäisen vuoden aikana työyhteisö ja toimintatavat ovat muodostuneet, mielenkiintoisia projekteja on toteutettu ja hedelmällisen yritysyhteistyön kehittymisen myötä on syntynyt synerginen vuorovaikutus yritysmaailmaan, josta hyötyvät niin elämänmittaiseen oppimiseen totuttelevat nuoret osaajat kuin yritysyhteistyökumppanitkin.

- Olemme lyhyessä ajassa kehittäneet uusia menetelmiä muun muassa nuorten osaamisen ja työelämätaitojen kehittymiseen sekä saaneet tuloksia yritysyhteistyöverkoston kanssa tehdystä työstä, projektipäällikkö Vesa Jaakola tiivistää kuluneen vuoden tunnelmia.



Digitalents Helsinki -yhteisön tavoitteena on saada 16–29-vuotiaat nuoret osallisiksi työelämästä keskittymällä digitaalisten ja työelämäkyvyn (oma-aloitteisuus, sosiaalisuus, tunnollisuus, täsmällisyys ja yritteliäisyys) kehittämiseen, luoda hyvä ja toimiva verkosto yrityksiin, oppilaitoksiin ja kaupungin toimijoihin. Digitalents Helsinki toimii neljän linja kautta, joissa jokaisessa linjassa on oma vastaava vetäjä. Yhteisö tarjoaa asiakkailleen peli-, ohjelmisto-, tieto- ja viestintäteknologian sekä media-alan palveluita.

- Mainostoimisto on keskittynyt digitaaliseen mediaan, sosiaalisen median kampanjoihin, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen kehittämiseen sekä videotuotantoihin. Painotus vaihtelee sen mukaan minkälaisia nuoria osaajia olemme rekrytoineet tiimiin, mainostoimiston vetäjä Karoliina Leisti kertoo.



Suomen pelialalla on akuutti pula osaavasta työvoimasta. Pelinkehittäjiä rekrytoidaan ulkomailta samaan aikaan, kun Suomen pelikoulutuksesta valmistuu nuoria ammattilaisia työttömiksi. Junior-tason osaajien on vaikeaa löytää edes alan harjoittelupaikkoja.

- Digitalents Helsinki GameDev Labin esikiihdyttämö pyrkii kuromaan tätä kuilua umpeen. Labin mentorointiohjelma tarjoaa nuorille pelitiimeille mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan pelinkehityksestä yritysmäisessä työympäristössä. Kiihdyttämöjakson aikana tiimit tuottavat valmiin julkaisun, jonka varaan on mahdollista perustaa oma startup-yritys, tai joka toimii referenssityönä omasta ammatillisesta osaamisesta, pelikehityksen vetäjä Anni Tolvanen tiivistää.



Tiiviissä yhteistyössä tiiminvetäjien kanssa toimivat työnsuunnittelijat, jotka ohjaavat digitaalisia urapolkuja ja kannustavat nuoria työllistymään. Hankkeen tärkeimpiä mittareita on sen vaikutus nuorten työllistymiseen ja opiskelumotivaatioon.

Digitalents Helsinki mainostoimiston työntekijä summaa toiminnan merkitystä omalla kohdallaan:

- Minulle Digitalents Helsingin merkitys on siinä, että vaikka kuukausien työnhakurumba ei tuottanut yhtäkään haastattelukutsua, joku vielä uskoi minuun ja antoi mahdollisuuden näyttää työmotivaationi. Työttömyyden aiheuttama varjo oli niin musertava, että jopa kaltaiseni myönteinen ja pirteä ihminen tahtoi syrjäytyä, mutta nyt muutaman kuukauden työjakson jälkeen en voisi olla onnellisempi. Digitalents Helsingin ihanan yhteisön ansiosta olen päässyt taas kuorestani ulos ja monipuolisten työtehtävien ansiosta olen saanut kehitettyä sekä taitojani että uskoa omaan tekemiseeni.



Merkittävä osa nuorten osaajien voimaantumisesta tulee laadukkaiden, tarkasti suunniteltujen ja mielekkäiden asiakastöiden kautta. Asiakastöitä voivat olla oman yhteisön tai kaupungin sisällä toteutetut hankkeet ja digitaalisia palveluita tarjoaville yrityksille tehdyt kehitysprojektit esimerkiksi Futuricen yhteiskuntavastuuohjelman The Chilicorn Fundin kanssa toteutettu InMoov-robotin 3D printtaus ja oppimateriaali. Digitalents Helsinki osallistui robotin rakentamiseen, ohjelmointiin ja projektin tallentamiseen.



Tulevaisuudessa toiminta keskittyy digitaaliseen mediaan, AR/VR -tuotantoon, robotiikkaan, IoT-laitteisiin, sensoreihin, koneoppimiseen, tekoälyyn, data scienceen ja uuteen työelämään digitalisaatiossa.