Digitaidot kasvavat Uudellamaalla myös ensi vuonna

Uudenmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia myös ensi vuonna, kun digitukipilotti laajenee valtakunnalliseksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia.

Uudenmaan liitto on osallistunut noin vuoden ajan valtiovarainministeriön rahoittamaan kansalliseen digitukipilottiin, jossa alueen asukkaille on tarjottu tukea digitaaliseen asiointiin ja autettu digitaitojen kehittämisessä. Toimintaa jatketaan ensi vuonna, kun digituki laajenee nyt valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi.

Digitukea tarvitsevat kaikenikäiset

– Pilottivuoden aikana olemme huomanneet, että digituen tarvitsijoita on kaikenikäisissä nuorista senioreihin. Digituessa on kysymys perustavanlaatuisista asioista, kuten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja työelämään kiinni pääsemisestä. Digitaidoilla on tärkeä rooli aktiivisessa osallistumisessa yhteiskuntaan ja sen rakentamiseen, kertoo Uudenmaan liiton digitukipilotin projektipäällikkö Tiina Markkula.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

Digitukiverkosto huolehtii kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Uudellamaalla digitukea tarjoavia toimijoita on ollut pilottivaiheessa mukana kymmeniä, ja uuden rahoituksen myötä verkosto vahvistuu entisestään.

– Haluamme, että digitukea on kattavasti tarjolla ja se on helposti löydettävissä kaikkialla Uudellamaalla, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Markkula sanoo.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Tiina Markkula, Uudenmaan liitto, puh. 040 640 2076, tiina.markkula@uudenmaanliitto.fi

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, puh. 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi

Mitä on digituki?