Digitalisaatio auttaa koronatilanteen hallintaa Taysissa

Taysin infektioyksikön apuna on eri lähteistä dataa kokoava koronan tilannekuva sekä digitaalinen koronajäljityskysely

Tays on luonut ripeällä aikataululla digitaalisia työkaluja koronatilanteen hallintaan. Keväällä 2020 Tays otti käyttöön sähköisen koronajäljityskyselyn. Kysely on osa sähköisen asioinnin palvelu OmaTaysia. Koronajäljityskyselyllä kartoitetaan samat asiat, mitä jäljitystiimi aiemmin kartoitti puhelimitse.

Kyselyssä ei ole oireisiin liittyviä kysymyksiä, vaan siinä kysytään esimerkiksi, millaisia lähikontakteja henkilöllä on ollut, asuuko samassa taloudessa muita henkilöitä ja keitä muita henkilö on tavannut. Sähköiseen koronajäljityskyselyyn on vastattu jo 53 000 kertaa.

Kaikille tartunnan saaneille soitetaan edelleenkin henkilökohtaisesti riippumatta siitä, onko henkilö jo vastannut kyselyyn, mutta kyselyn täyttäminen ennakkoon on tehostanut puhelinasiointia. Mikäli henkilön ei ole mahdollista täyttää kyselyä sähköisesti, tehdään kartoitus edelleen puhelimitse.

Tays Tabusta on tullut päivittäinen apuri koronatilanteen hallintaan

Taysin henkilökunnalla on käytössään visuaalisen raportoinnin työkalu, Tays Tabu. Se tarjoaa mahdollisuuden lukea Taysiin kerättyä dataa yhdestä käyttöliittymästä. Tays Tabuun on luotu eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sopivia visualisoituja raportteja, jotka auttavat johtamisessa, päivittäisessä päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämisessä.

Ilman Tays Tabua tiedon kokoaminen eri lähteistä olisi hidasta.

-Koronan tilannekuvasta infektioyksikön jäljitystiimi näkee Taysin päivittäisen sekä kumulatiivisen koronapotilaiden tilanteen. Tays Tabu koostaa myös yhteen tiedon erilaisista koronaoireista sekä näyttää dataa diagnostiikkaviiveestä ja koronamääristä, kertoo infektiolääkäri Hanna Viskari.

Pirkanmaalla koronajäljitystyö on sujunut hyvin ja digitalisointi tukee jäljittämisen onnistumista. Jäljityksessä koottu tieto on kootusti nähtävillä Tays Tabussa. Esimerkiksi altistuspaikat voi nähdä karttanäkymästä, mikä helpottaa tartuntaketjujen tunnistamista.

-Aluksi yritimme piirtää altistumisketjuja paperille ja exceliin, mutta tämä on huomattavasti parempi. Tämä on interaktiivinen ja tieto päivittyy koko ajan. Kaiken taustalla on tietenkin se, että meidän jäljittäjämme tekevät aivan huippuhienoa työtä, kehuu Viskari.

Taysissa on käynnissä digitalisaation muutosohjelma, jossa kehitetään digitaalisia palveluja sekä asiakkaille että ammattilaisille. Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays otettiin käyttöön vuonna 2017, ja sillä on jo yli 100 000 käyttäjää.

Lisätietoja

digitalisaation muutosohjelma Eija Tomas, eija.tomás@pshp.fi, puh. 03 311 65375