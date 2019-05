Digitaliseringen av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning hanteras splittrat – det behövs tydliga uppgifter, ansvar och verksamhetsmodeller

Julkinen talous luovii lähellä tasapainoa – sääntöjä noudatetaan 23.5.2019 12:00:00 EEST | Tiedote

Tarkastusvirasto arvioi, että Suomi on noudattanut EU:n finanssipolitiikan sääntöjä. Myös valtion menokehystä on noudatettu. Julkisen talouden hoidossa on tärkeää, että hallitus asettaa sellaiset talouspoliittiset tavoitteet, joita voidaan yksiselitteisesti seurata.