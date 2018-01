Digitalist Group mukaan tukemaan 5G Finland -verkoston yrityksiä

Digitalist Group Oyj vahvistaa verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjontaansa sekä laajentaa Ruotsiin ostamalla Wunderkraut Sweden AB:n emoyhtiön 7.7.2017 08:00 | Tiedote

Digitalist Group Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jolla Wunderkraut Sweden AB:n ruotsalainen emoyhtiö NodeOne Group AB liittyy osaksi Digitalist Groupia edellyttäen. Kaupan toteutuessa Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsiin ja vahvistaa verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjontaansa merkittävästi. Kaupan myötä Digitalist Group tuo Ruotsin markkinoille täyden ”Discover - Design - Deliver” -tarjontansa, jonka kautta asiakkaat saavat kaikki tarvitsemansa digitalisaatiopalvelut yhdestä paikasta. Wunderkraut Swedenillä on vahva maine johtavana digitaalisen kehitykseen ja verkkosivujen kehittämiseen erikoistuneena yhtiönä Ruotsissa, sen asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla, ja sen maailmanluokan tiimillä on jatkuvasti kiinnityksiä ja projekteja.