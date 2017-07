Digitalist Group Oyj vahvistaa verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjontaansa sekä laajentaa Ruotsiin ostamalla Wunderkraut Sweden AB:n emoyhtiön

Digitalist Group Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jolla Wunderkraut Sweden AB:n ruotsalainen emoyhtiö NodeOne Group AB liittyy osaksi Digitalist Groupia edellyttäen. Kaupan toteutuessa Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsiin ja vahvistaa verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjontaansa merkittävästi. Kaupan myötä Digitalist Group tuo Ruotsin markkinoille täyden ”Discover - Design - Deliver” -tarjontansa, jonka kautta asiakkaat saavat kaikki tarvitsemansa digitalisaatiopalvelut yhdestä paikasta. Wunderkraut Swedenillä on vahva maine johtavana digitaalisen kehitykseen ja verkkosivujen kehittämiseen erikoistuneena yhtiönä Ruotsissa, sen asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla, ja sen maailmanluokan tiimillä on jatkuvasti kiinnityksiä ja projekteja.

Wunderkraut Sweden on ruotsalainen digitaalisen kehitykseen ja verkkosivujen kehittämiseen erikoistunut yhtiö, joka on uraauurtavasti auttanut brändejä ottamaan käyttöön uusia verkkoteknologioita käyttäjäkokemuksesta ja palveluiden helppokäyttöisyydestä tinkimättä. Wunderkraut Swedenillä on tukeva asiakaspohja ja vankat referenssit, ja se palvelee kaikenlaisilla aloilla toimivia asiakkaita Ruotsissa. Yhdistymisen myötä 45 ihmistä muodostaa pohjan Digitalist Swedenille. Great Place to Work(R) on myös valinnut Wunderkrautin yhdeksi Ruotsin parhaista työpaikoista vuonna 2016. ”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Wunderkraut Sweden liittyy Digitalist Groupiin. Yhtiöidemme ajattelutavat ja tulevaisuudenvisiot ovat hyvin samanlaisia, ja olemme olleet hyvin vaikuttuneita siitä, miten he toimivat yhtenä tiiminä ja ylittävät jatkuvasti asiakkaidensa odotukset. Verkko- ja digitaalinen kehitys on siirtymässä uuteen aikaan, ja Wunderkraut Sweden on tunnettu pioneeri modernien, avointa lähdekoodia hyödyntävien verkkopalveluratkaisujen saralla. Olemme nyt entistäkin valmiimpia palvelemaan ja luomaan end-to-end-ratkaisuja paitsi alueen uusille asiakkaille myös jo olemassa oleville pohjoismaisille asiakkaillemme, kuten Spotifylle, Viking Linelle, Nordealle, Telialle ja Color Linelle”, toteaa Digitalist Groupin toimitusjohtaja Sami Paihonen. ”Olemme iloisia päästessämme jakamaan pitkäaikaisen luottamuksen ja omistautumisen vahvaan digitalisaatiotarjoomaan Digitalist Networkin kanssa. Wunderkraut Swedenillä on pitkät perinteet kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa toimimisesta, ja odotamme innolla pääsevämme osaksi Digitalistin vaikuttavan globaaleja näkymiä", sanoo Wunderkraut Swedenin toimitusjohtaja Magnus Leijonborg.

