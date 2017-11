Digitan anteni-tv-verkon B-kanavanipun taajuus muuttuu Eurajoen radio- ja tv-asemalla 29.11.2017 – muutoksella vaikutuksia antenni-tv-vastaanottoon

Antenni-tv-verkon B-kanavanipun taajuus muuttuu lähetyskanavalta 36 (594 MHz) kanavalle 45 (666 MHz) Eurajoen radio- ja tv-asemalla keskiviikkona 29.11.2017. Muutostöitä tehdään klo 9-16 välillä. Tänä aikana lähetyksissä saattaa esiintyä muutaman minuutin katkoksia kaikissa tv-lähetyksissä. Peittoalueen voi katsoa karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu.

B-kanavanipussa lähetetään DVB-T2-lähetysteknologialla Nelonen HD –kanavaa sekä maksu-tv-lähetyksiä. Taajuuden muututtua useimmat Antenna Ready HD –vastaanottimet päivittävät pääsääntöisesti uudet taajuudet automaattisesti, mutta jotkin vastaanottimet saattavat edellyttää kanavahaun hyväksymistä tai manuaalista tekemistä laitteessa.

B-kanavanipussa lähetettävät kanavat:

Nelonen HD, Discovery Channel, MTV, C More First, C More Series, Nick Jr, Investigation Discovery, Animal Planet, C More Hits, DNA Infokanava 2, Viasat History

Taajuusmuutos yhteisantennikiinteistöissä ja omakotitaloissa

Taajuusmuutoksia tehtäessä antennijärjestelmiin pitää yleensä tehdä muutoksia taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Eurajoella käynnistyvä uusi taajuus on kuitenkin ollut käytössä jo aiemmin (toukokuuhun 2017 saakka), ja yhteisantennijärjestelmiin ei välttämättä tarvitse tehdä muutostöitä.



Mikäli tv-kanavat eivät kuitenkaan tule näkyviin taajuusmuutoksen jälkeen, suosittelemme, että isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan muutostöiden tekemiseksi. Tai jos tiedossa on, että kyseinen taajuus puuttuu, suosittelemme, että isännöitsijä on etukäteen yhteydessä antenniurakoitsijaan.

Yhteisantennijärjestelmään tehtyjen mahdollisten muutostöiden jälkeen tv-vastaanotin hakee kanavat uudelleen. Omakotitaloantenneihin ei tarvitse tehdä muutostöitä, riittää, että vastaanotin hakee tv-kanavat uudelleen.

Lisätietoja:





Digita Oy, liiketoimintapäällikkö Jani Saari, p. 040 742 1491, jani.saari(at)digita.fi



