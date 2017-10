Digitan ja Smartblockin yhteistyöllä entistä älykkäämpiä työtilaratkaisuja – pilotti esillä IBM Watson Helsinki Summitissa

Digita valmistautuu teräväpiirtoaikaan - Digitalla on tekniset valmiudet välittää HD-lähetykset koko Suomeen nopeallakin aikataululla 21.9.2017 10:05 | Tiedote

Suomen antennilähetysverkon tv-toimijat ovat sopineet vapaasti jaeltavien antenniverkon kanavien yhtäaikaisesta siirtymisestä HD:n eli teräväpiirron mahdollistavaan DVB-T2-lähetystekniikkaan. Nykymuotoiset SD-lähetykset loppuvat 31.3.2020. Digita valmistautuu vastaamaan Ylen teräväpiirtolähetyksiä koskevaan tarjouspyyntöön syksyn aikana. Digitalla on jo tekniset suunnitelmat valmiina vuonna 2020 tapahtuvaa HD-siirtymää varten. ”Digitalla on tällä hetkellä HD-lähetyksiin soveltuvia verkkoja, joiden peittoalue on 85 % suomalaisista. Olemme investoineet mittavasti siihen, että koko Suomessa päästään haluttaessa nopeasti uuden teknologian piiriin”, kertoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. ”Median murros vaatii verkko-operaattorilta jatkuvaa palvelujen ja viestintäverkkojen kehittämistä. Ensisijaisena tavoitteenamme onkin mahdollistaa sulava ja markkinalähtöinen teräväpiirtosiirtymä sekä rikastaa yhdessä asiakkaidemme kanssa antenni-tv:n katselukokemusta antenni-tv:n ja laajakai