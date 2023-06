Diilin finaalista syntyi kaksi operatiivisen johtajan paikkaa

Diilin neuvonantaja, brändistrategi Toni Lähde yllätti välittömästi kuvausten jälkeen finaalissa kilpailleen, taloushallinnon ammattilaisen Tinu Räisäsen uuden yritysideansa tiimoilta.

”Harvoin sitä saa seurata kuusi viikkoa putkeen miten ihminen onnistuu todella vaikeissa liiketoiminnallisissa tehtävissä, äärimmäisen paineen alla, ja Tinu teki sen, sekä tiimien johtamisen hyvin poikkeuksellisella tasolla. Eihän mulla käytännössä ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa puhelin käteen ja soittaa hänelle ennen kuin joku muu ehtii”, Lähde toteaa.

Kyseinen yritysidea on sosiaalisen median sisältömarkkinointiin keskittyvä Dunbar Oy, joka on Toni Lähteen, sekä digimarkkinointitoimisto Don & Brancon toimitusjohtaja Henrik Kailan yhdessä ideoima sometoimisto ja –studio. Missiona yrityksellä on laajentaa, sekä syventää asiakkaidensa sosiaalista vaikutuspiiriä – ja ennen kaikkea vaikutusta. Dunbarissa tämä tehdään maailman ja yritysten tilanne huomioiden, eli kustannustehokkaasti ja asiakkaalle äärimmäisen läpinäkyvällä tavalla.

”Yksinkertaisesti sanottuna autamme yrityksiä lisäämään heidän brändinsä tunnettavuutta ja merkityksellisyyttä omassa kohderyhmässään. Ja tietenkin niin, että se kasvattaa heille aitoja myynnin mahdollisuuksia, ilman epäselviä termejä ja piilokuluja”, Kaila kertoo.

Lähde, Räisänen ja Kaila päättivät puhelun jälkeen tavata brändi– ja tuotemarkkinointiin erikoistuneen MacWellin toimistolla, jossa Toni on omistajana, sekä toimii luovana johtajana. Tapaamisessa löytyi heti yhteinen sävel ja niin Dunbaria lähdettiin rakentamaan jo Diilissäkin totutulla vauhdilla.

Räisäsen rooli yrityksessä on johtaa operatiivista toimintaa ja luoda Dunbarille vahva peruskallio, jonka päälle kestävää liiketoiminta on hyvä rakentaa.

”Onhan tämä nyt aivan uskomattoman hienoa”, Räisänen kertoo innoissaan ja jatkaa: ”Mulla on todella vahva luottamus siitä, että ollaan hyvin ainutlaatuisen äärellä. Dunbarissa on erittäin vahva tietotaito MacWellin ja Don & Brancon omistajien kokemuksen myötä, ja matkalla saatiin mukaan myös eräs monille hyvinkin tuttu Viljami”.

Diilissä Tinun kanssa kilpaillut Viljami Harjuniemi liittyi myös yhtiön omistajapohjaan kehitystyön aikana ja kantaa vastuuta yrityksen operatiivisessa toiminnassa, yhdessä Tinun kanssa, sekä tuo laaja-alaista osaamistaan luovaan suunnitteluun, visuaaliseen osaamiseen ja myös käytännön tekemiseen tuotannon puolelle.

”Viljami on yhden miehen armeija, kuten olen tainnut pari kertaa myös tuolla TV:n puolellakin todeta. Nyt oli kyllä planeetat linjassa tällä Diilin kaudella”, Lähde summaa.