DNA tuo myyntiin Xiaomin Mi 8 ja Mi A2 -uutuuspuhelimet

DNA tuo myyntiin Xiaomilta kaksi odotettua Mi-sarjan uutuuspuhelinta. Xiaomi Mi 8 on valmistajan tämän vuoden lippulaiva, ja Xiaomi Mi A2 on tehokas Android One -puhelin. Laitteiden ennakkomyynti alkaa tänään. DNA aloitti Xiaomi-älypuhelimien myynnin kesäkuussa Suomen ainoana virallisena Xiaomi-jälleenmyyjänä ja operaattorijakelijana.

Uusien puhelimien ennakkomyynti alkaa perjantaina 10. elokuuta ja toimitukset sekä varsinainen myynti käynnistyvät torstaina 30. elokuuta.

”Kovasti odotettu Xiaomi Mi 8 on herättänyt paljon kiinnostusta sekä maailmalla että Suomessa, ja olemme iloisia voidessamme tuoda tämän huippuominaisuuksilla varustetun laitteen tarjolle kaikkiin myyntikanaviimme. Xiaomi Mi 8 tuo lippulaivapuhelinten tärkeimmät ominaisuudet edullisempaan hintapisteeseen ja rakentaa kovaa vauhtia kasvavalle Xiaomi-brändille vahvaa jalansijaa myös Suomessa”, kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Xiaomin puhelimien virallinen maahantuoja Suomessa on Splendid Group.

”Xiaomin uusi upea lippulaivapuhelin tuo markkinoille uusinta innovatiivista teknologiaa. Olemme erittäin mielissämme voidessamme tuoda suomalaisille kuluttajille tämän hienon laitteen käyttökokemuksen ja hyödyt”, kertoo Splendid Groupin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.

Xiaomin vuoden 2018 lippulaivapuhelin Xiaomi Mi 8 on tehokas, hinta/laatusuhteeltaan erittäin houkutteleva laite, joka on varustettu lippulaivapuhelimista tutulla energiatehokkaalla Snapdragon 845 -prosessorilla. Kyseessä on maailman ensimmäinen puhelin, jossa on kaksitaajuus-GPS erittäin tarkkaa ja nopeaa paikannusta varten. Laitteessa on 20 megapikselin selfie-kamera, joka luo järjestelmäkameroista tutut bokeh-efektit, sekä Samsungin valmistama AMOLED-näyttö, jossa on piilotettava näyttölovi. Laitteen näyttösuhde on peräti 86,68 %. Pitkäkestoinen 3400 mAh akku ja QuickCharge 4.0 -pikalataus tukevat käyttömukavuutta. Runko ja kehys ovat lentokonealumiinia, ja etupaneelin lisäksi myös takapaneeli on lasia.

DNA tuo samalla aikataululla tarjolle myös Xiaomi Mi A2 Android One -puhelimen, jonka edeltäjä, Xiaomi Mi A1 on ollut DNA:n myydyimpiä Xiaomi-malleja.

Kiinalainen Xiaomi on maailman neljänneksi suurin ja nopeimmin kasvava älypuhelinvalmistaja. Yhtiö panostaa teknisten ominaisuuksien lisäksi vahvasti myös tuotteidensa käytettävyyteen ja designiin sekä hinta/laatusuhteeseen. Xiaomin puhelimissa on Android-käyttöjärjestelmä sekä Xiaomin oma, käytettävyyttä parantava MIUI-käyttöliittymä (Android One -laitteita lukuun ottamatta). Käyttöliittymä toimii myös suomeksi.

Hinnat:

Xiaomi Mi 8 64 Gt (sininen) 499 €

Xiaomi Mi 8 128 Gt (musta) 549 €

Xiaomi Mi A2 64 Gt (kulta) 299 €

Laitteet voi hankkia DNA:lta korottomalla ja kuluttomalla 3 vuoden maksuajalla. DNA tarjoaa kaikille Xiaomi-älypuhelimille pidennetyn 3 vuoden takuun.

Xiaomi-puhelimet tarvikkeineen ovat myynnissä kaikissa DNA Kaupoissa ja DNA:n nettikaupassa osoitteessa dna.fi.

