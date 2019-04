DNA:n suurkauppa osoitti taas listaamattomiin osakkeisiin sijoittamisen suuret mahdollisuudet

Tiistaina norjalainen Telenor ilmoitti ostavansa suurkaupalla 54 % teleoperaattori DNA:n osakekannasta. Myyjinä kaupassa toimivat DNA:n suurimmat omistajat Finda ja PHP Holding, joiden osakkeet ovat olleet vuosia Privanetin listaamattomien osakkeiden kauppapaikan vaihdetuimpia ja eniten arvoaan kasvattaneita. Tämäkin yrityskauppa osoitti listaamattomien osakkeiden kauppapaikan tarpeellisuuden ja mahdollisuudet luoda omistaja-arvoa.

Tiistaina moni Privanetin asiakas sai hyviä uutisia, kun norjalainen operaattori Telenor ilmoitti ostavansa 54 prosenttia DNA:sta. Finda on kotimainen sijoituskonserni, joka pyrkii pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen ja maksamaan omistajilleen hyvää osinkoa. Myös PHP Holding on sijoituskonserni, jonka juuret puolestaan ovat vahvasti teleoperaattori- ja tietoliikennealalla. Sekä Finda että PHP ovat olleet Privanetin listalla jo reilun vuosikymmenen ajan ja niiden osakkeita löytyy monen asiakkaamme salkusta. Listaamattomat yhtiöt ovat olleet omistajilleen hyvä sijoituskohde, mikä käy jälleen ilmi Telenorin kaupasta.

Kauppaa yhtiöiden osakkeilla on vuosien varrella käyty aktiivisesti. Esimerkiksi Finda on ollut vaihdetuimpien osakkeiden joukossa jo useamman vuoden. Findan osake on tuottanut osinkoina ja arvonnousuna viiden vuoden aikajaksolla +236%. Vuosien aikana osakkeen kurssi on noussut 16 euron tasolta nykyiselle 44 euron tasolle, ja osinkoina on jaettu yli 10 euroa per osake. Mielenkiintoisen sijoituskohteen sekä Findasta että PHP:stä on tehnyt se, että molemmat yhtiöt ovat olleet suurimpia omistajia DNA:ssa jo pitkään. Hankkimalla Findan tai PHP:n osaketta Privanetin kautta sijoittaja on päässyt kiinni DNA:han jo ennen kuin se listautui pörssiin. Näin osakkeenomistajat ovat päässeet nauttimaan pörssiyhtiön tuotoista listaamattomien yhtiöiden eduilla.

Pääomistajat ovat selvittäneet myyntimahdollisuuksiaan jo aiemmin. Esimerkiksi vuonna 2013 DNA:n pääomistajat selvittivät omistuksen myyntiä pääomasijoittajalle, mutta silloin tarjottu hinta arvioitiin liian alhaiseksi. Lopulta yksi kolmesta silloisesta pääomistajasta, Oulu ICT, myi omistuksensa DNA:sta Findalle ja PHP:lle. Tällöin valuaatio oli 810 milj. euroa. Tarina saa päätöksensä nyt, kun Telenor ostaa DNA:t Findalta ja PHP:ltä 2,7mrd valuaatiolla.