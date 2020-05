DOKUMENTTI ”294” ON KIITOS KORONAKRIISIN ETULINJAN TYÖNTEKIJÖILLE

294 on Dome Karukosken ohjaama lyhytdokumentti suomalaisen ruokakaupan henkilökunnasta koronakriisin aikaan keväällä 2020. Dokumentin on tilannut HOK-Elanto kunnianosoituksena ja kiitoksena kaikille niille etulinjassa työskenteleville ammattilaisille, jotka pitävät arkemme pyörimässä kaupoissa, terveydenhuollossa ym. Dokumentin nimi 294 tulee tutkimuksesta*), jonka mukaan myymälän kassa on Suomen 294. arvostetuin ammatti.

– Dokumentti on kunnianosoitus ja kiitos heille, jotka pitävät elämämme normaalina tänä epänormaalina aikana. Tämä poikkeuksellinen aika ja sen sankarit ansaitsevat tulla dokumentoiduksi, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen kertoo. Hanke sai alkunsa, kun HOK-Elannon johto pohti tapaa osoittaa kiitollisuutta henkilöstölleen. – Koronaviikkojen aikana meidän väkemme on näyttänyt esimerkkiä poikkeuksellisesta reagointikyvystä, yhteispelistä ja vastuun kantamisesta. Kriisin alku oli jokaiselle henkilökohtaisesti pelottava, mutta lamaantumisen sijasta talossa levisi vahva ”yhdessä tästä selvitään” -asenne.



– Hyvänä esimerkkinä poikkeuksellisen upeasta ihmisten yhteispelistä oli meidän 800 ravintola-alan ammattilaisen nopea siirtyminen heille täysin uusiin marketkaupan työtehtäviin. Tämän hengen me halusimme dokumentoida ja tehdä kaikille näkyväksi, Liimatainen jatkaa. – Hankkeen aikana kävi selväksi, että aihe on universaali, Dome Karukoski toteaa. Hänen mukaansa tämä kriisi on tehnyt näkyväksi niiden ihmisten merkityksen, joiden työstä ja vastuuntunnosta elämämme perusasiat riippuvat. – Uskon, että he, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä näinä poikkeuksellisina aikoina, saavat koronakriisin myötä aivan uudenlaista arvostusta meiltä kaikilta suomalaisilta, summaa Liimatainen. 294-lyhytdokumentti on julkaistu HOK-Elannon YouTube-kanavassa. Dokumentissa kuullaan HOK-Elannon myymälähenkilökunnan ja koronakriisin ajaksi kauppoihin töihin siirtyneiden ravintolatyöntekijöiden ajatuksia, tunteita ja kertomuksia korona-arjesta. Dokumentti 294 YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=cSlOedgoCkk #ammatti294 @hokelanto *) Ammattien arvostus -tutkimus, Suomen Kuvalehti / Kantar TNS, 2018





