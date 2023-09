Doro lanseeraa senioreille kuulonparannusteknologiaa hyödyntävät HearingBuds-kuulokkeet

Jaa

Selkeämpi ja luonnollisempi kuulokokemus senioreille – Doro HearingBuds -kuulokkeissa on kuulonparannusteknologia, joka selkeyttää keskusteluja, puheluita ja kuultuja ääniä. Koska suuri osa senioreista elää jonkinlaisen kuulovaikeuden kanssa, Doro HearingBuds -kuulokkeet on kehitetty vastaamaan kasvavaan kysyntään. Bluetooth-yhteensopiva tuote on saatavilla sekä Android- että iOS-laitteille.

Senioriteknologia-alan edelläkävijä Doro on julkistanut uuden, edistyksellistä ääniteknologiaa hyödyntävän äänilaitteen. Senioreille tarkoitetuista matkapuhelimistaan tunnettu Doro tuo nyt markkinoille Doro HearingBuds -kuulokkeet, jotka on suunniteltu vastaamaan vaativammankin seniorikäyttäjän tarpeisiin. Doron tutkimusten mukaan jopa 33 prosentilla 60-vuotiaista on jonkin asteinen kuulovamma ja tätä iäkkäämmillä ne ovat vieläkin yleisempiä. Bluetoothilla varustetut Doro HearingBuds -kuulokkeet tarjoavat käyttäjilleen kirkkaamman ja luonnollisemman äänikokemuksen. Doro HearingBuds -kuulokkeet hyödyntävät edistyksellistä ääniteknologiaa, joihin lukeutuu mm. erilaiset kuulonparannusalgoritmit, joita käytetään usein kuulolaitteissa. Akustinen muotoilu asettaa etusijalle äänen luonnollisuuden ja vähentää samalla sen puuroutumista. Kuulokkeet helpottavat keskusteluja lähellä olevien ihmisten kanssa vahvistamalla puhetta ja suodattamalla ympäristöstä ei-toivottuja ääniä. Kuulokkeet sopivat erityisesti käyttäjille, joilla on vaikeuksia kuulla ja seurata keskusteluja äänekkäässä ympäristössä sekä heille, jotka hyötyivät yksilöllisistä ääniasetuksista esimerkiksi televisiota katsellessa. Kuulokkeet tuovat senioreille selkeän ja laadukkaan äänen niin musiikin tai podcastien kuunteluun sekä eri medioiden seurantaan. Kuulokkeet ovat yhteensopivia sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa. Kuulokkeista löytyy esiasetetut profiilit, jotka optimoivat puhe-, televisio- tai mediaäänen laadun. Profiilit parantavat luonnollista äänitasapainoa käyttäjän ympäristöstä, esimerkiksi kahvilassa tai ravintolassa, joissa voi olla paljon hälyä ja taustamelua. Ominaisuuden ansiosta televisionkaan äänenvoimakkuutta ei ole tarvetta nostaa normaalikuuloisten kannalta epämiellyttävälle tasolle, sillä HearingBuds-kuulokkeet eristävät ääntä ja keskittyvät toivottujen äänien vahvistamiseen. Asetuksia on helppo säätää HearingBuds-sovelluksen avulla. Kuulokkeissa on myös toiminnallisuus, joka suojaa käyttäjän kuuloa kovilta äkillisiltä ääniltä. ”Kun soittaa 45 vuotta kovaäänistä rockia, niin rupeaa kuulo vähän heikkenemään. Doron kuulokkeet avustaa kuuloa ja parantaa äänen laatua. Niissä on loistava soundi musiikin kuunteluun ja television katseluun ­– ja ne tekevät myös palavereihin osallistumisesta helpompaa,”, kertoo pitkän linjan muusikko ja säveltäjä Costello Hautamäki. Sujuvan käyttöönoton varmistamiseksi laitteessa on kuulotesti, joka luo käyttäjälle yksilöllisen kuuloprofiilin lyhyen arviointijakson jälkeen. Kuuloasetukset voidaan tallentaa ja muokata käyttäjän mieltymysten mukaan. Android-käyttäjille tarkoitetun Google Fast Pair -toiminnon ja iOS-laitteiden Bluetooth-pariliitännän ansiosta kuulokkeet ovat yhteensopivia yleisimpien laitteiden kanssa. Kompakti latauskotelo voi ladata Doro HearingBuds -kuulokkeet täyteen kaksi kertaa ennen verkkovirtaan liittämistä. Automaattisen vasen/oikea-tunnistustekniikan ansiosta kuulokkeet tunnistavat, kumpaan korvaan ne asetetaan, ja mukauttavat äänen sen mukaisesti. Doro suosittelee, että HearingBuds-kuulokkeita käytettäisiin säännöllisesti kahdesta neljään viikkoa, jotta käyttäjien kuulo ehtii sopeutua parannettuun äänikokemukseen ja saada siitä täyden hyödyn irti. Doro HearingBuds -kuulokkeet ovat saatavilla Doron verkkokaupasta sekä jälleenmyyjiltä. Tuotteen hinta 309 euroa. "Kehitämme jatkuvasti lisää päivittäistä elämää tukevia helppokäyttöisiä teknologiaratkaisuja. Doro Tabletin ja Doro Watchin jalanjäljissä lanseeratut Doro HearingBuds -kuulokkeet laajentavat valikoimaamme ja tuovat asiakkaillemme laatua, yksinkertaisuutta ja selkeyttä, jota jokapäiväiseltä audiolaitteelta vaaditaan. Kuulokkeet on suunniteltu käyttäjille, joilla on vaikeuksia kuulla selkeästi tietyissä ympäristöissä ja tilanteissa. Ainutlaatuisen äänenvahvistuksen, toimivan muotoilun ja helppokäyttöisten asetusten ja sovelluksen ansiosta Doro HearingBuds -kuulokkeet ovat paras mahdollisen valinta senioreille," Pohjoismaiden myyntijohtaja Johnny Davou sanoo. "Ihmiset odottavat tyypillisesti jopa 10 vuotta ennen kuin hakevat ammattimaista kuuloapua tai -neuvontaa. Teknologiaa käyttäessään kuulovaikeuksista kärsivät vahvistavat usein äänenvoimakkuuden haitallisen kovaksi saadakseen sen selkeämmäksi. HearingBuds-kuulokkeet on suunniteltu vahvistamaan puhetta ja äänitaajuuksia käyttäjän kuulokyvyn mukaisiksi ja vaimentamaan puheen peittäviä melusignaaleja. Ne on myös varustettu teknologialla, joka säätää automaattisesti kunkin taajuuden dynaamisen alueen. Näin estetään äänenvoimakkuuden liiallinen vahvistaminen, joka voisi aiheuttaa lisävahinkoja korviin," sanoo ExAudio AB:n asiantuntija Nedelko Grbic. Doro HearingBudsin ominaisuudet: Miellyttävä handsfree-käyttö puheluihin tai audion kuunteluun ilman ympäristön äänien täydellistä peittymistä

Helppokäyttöinen applikaatio, kuulotesti ja personoitavat kuuloprofiilit

Google Fast Pair -toiminto Android-käyttäjille ja Bluetooth-pariliitäntä iOS-laitteille

Kolme erikokoista silikonipäätä, jotka mahdollistavat räätälöitävän istuvuuden

Ominaisuus suojaamaan kuuloa äkillisiltä kovilta äänipiikeiltä

Saumaton integrointi Android- ja iOS-puhelimiin

Napautusohjaus, joka käynnistää räätälöitävissä olevia komentoja (asetettavissa sovelluksen kautta)

Vasemman ja oikean korvan HearingBud-tunnistus

Pienikokoinen kotelo, jolla HearingBudsit on mahdollista ladata kahdesti ennen verkkovirtaan liittämistä

Täydellä akulla jopa 12 tunnin käyttöaika Doro HearingBuds ei ole rekisteröity lääketieteellinen laite tai kuulokoje. Suosittelemme kuulon heikkenemisestä huolestuneita käyttäjiä käymään audiologin vastaanotolla. Tuotteen saa halutessaan testiin Viestintätoimisto Manifestolta. Kuvia median käyttöön tiedotteen liitteenä. Lisätietoja medialle: Yucel Yasar

Product Manager, Doro

+ 46 736 18 44 86

yusel.yasar@doro.com Kai Seppälä

Country manager, Doro

+358 500 504 300

kai.seppala@doro.com Markus Hilden

Viestintätoimisto Manifesto

+358 44 363 9961

markus.hilden@manifesto.fi

Avainsanat kuulokkeetkuulovammasenioritteknologia

Kuvat Lataa Lataa Lataa Lataa Lataa Lataa Lataa