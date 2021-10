Drop in -koronarokotukset ilman ajanvarausta

Tule mukaan vaasalainen nuori - syksyn uudet ryhmät alkavat Klaarassa 30.9.2021 15:01:59 EEST | Tiedote

Ilmoittaudu henkilökeskeiseen voimavaravalmennukseen eli Hevariiin, joka on tarkoitettu 18-29-vuotiaille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Käynnissä on myös ruotsinkielinen Ninni-keskusteluryhmä nuorille, joiden läheisellä on tai on ollut päihde- tai mielenterveysongelma. Tule mukaan 25.10., 29.11. tai 20.12. ilman ilmoittautumista. Lisäksi 8.11. alkaa vastaava suomenkielinen keskusteluryhmä 16-24-vuotiaille, ilmoittaudu 1.11. mennessä. Kaikki ryhmät kokoontuvat Nuorisoasema Klaarassa.