Duunifestarit rekrytointitapahtuma tällä kertaa tuplasti suurempana

Espoon kaupungin suurin rekrytointitapahtuma Duunifestarit kokoaa työnhakijat ja työtä tarjoavat yritykset koolle Otahalliin ensi viikon keskiviikkona 16.5. Duunifestarit tarjoaa työpaikkoja, tietoa ja työnhaun asiantuntijapalveluita työnhakijoille.

Aika: keskiviikko 16.5.2018 klo 10-16

Paikka: Otahalli, Otaranta 6, Espoo

Duunifestareilla työnantajat etsivät uusia tekijöitä useille eri toimi- ja ammattialoille sekä vakinaisiin, määräaikaisiin että keikkaluontoisiin tehtäviin. Töitä on tarjolla niin kokeneille osaajille kuin uraansa aloitteleville. Osaajia etsitään muun muassa rakennus-, kuljetus-, turva-, hoiva- ja kaupan alalle, kiinteistöhuoltoon sekä ICT-alalle. Tarjolla on satoja työpaikkoja Espoossa, ympäröivissä kunnissa, pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja ulkomailla.

Tapahtumaan osallistuu kaikkiaan 64 yritystä ja työnantajaa, mikä on lähes tuplasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisilla palveluntuottajilla, kuten TE-toimistolla ja Espoon kaupungilla on myös omat esittelypisteensä. Näytteilleasettajien kokonaismäärä on lähes 90.

”Tapahtuman ohjelma sisältää asiantuntijoiden esityksiä työn hakemisesta, hakemista edistävistä palveluista sekä yrittäjyydestä. Työnhakijoille on tarjolla myös maksuton CV-klinikka, jossa heidän on mahdollista saada asiantuntijoilta parannusehdotuksia oman CV:n päivittämiseen. Uutta suuntaa työelämäänsä etsiville löytyy tietoa opiskelupaikoista, urasuunnittelupalveluista sekä vaihtoehtoisista mahdollisuuksista löytää työpaikka.”, kertoo Espoon kaupungin työhönvalmentaja Mia-Liisa Halinen.

Tapahtuma on kaikille avoin. TE-toimisto on lähettänyt henkilökohtaiset kutsut Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen työttömille työnhakijoille.



”Viime vuonna tapahtumassa vieraili arviolta n. 1500 työnhakijaa. Nyt kutsuja on lähetetty nelinkertainen määrä, joten odotamme myös tuplasti enemmän kävijöitä”, Halinen toteaa.

Tapahtuman tarkempi ohjelma ja lisätietoja mukana olevista yrityksistä ja organisaatioista www-sivuilta: www.espoo.fi/duunifestarit