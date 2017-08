Duunit, yrittäminen ja tubettaminen puhuttavat Tubeconissa 12.8.

8.8.2017 07:45 | Suomen 4H-liitto

Tubettavien 4H-yrittäjien paneelissa pohditaan, mitä taitoja tubettaminen ja yrittäjyys opettavat ja miten tubettaminen voi hyödyttää yrittäjyyttä tai työnhakua. Panelistit keskustelevat myös siitä, mitä nuorisojärjestöt, oppilaitokset, kunnat ja yritykset voivat tehdä uudella tavalla, jotta nuoret löytävät vahvuutensa ja työllistyvät.

Tubettaminen, duunit ja yrittäminen, osaaminen ja unelmat näkyväksi -paneeli järjestetään nuorten huipputapahtumassa Tubeconissa Helsingissä. Paikkana on Hartwall Arenan Playground-tila lauantaina 12. elokuuta kello 17.15.

Paneelin osallistujat

Keskustelijoina ovat tubettaja ja 4H-yrittäjä Reetta Harjunen Oulusta, vuoden 4H-yrittäjäksi valittu Karoliina Hanhisuanto (Rosakaro) Rovaniemeltä, Tiitus Group Oy:n yrittäjä Niklas Litmala, Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen ja kansanedustaja Antti Kaikkonen. Paneelia juontaa tubettava 4H-yrittäjä Lauri Toivonen (LATE) Sysmästä. 4H-yrittäjät ovat 13 - 28-vuotiaita nuoria, joita yhdistää into kokeilla omia rajojaan ja halu tehdä itse.

4H kokeili kesäkuussa paneeliin osallistuvien 4H-yrittäjien kanssa yrittäjyydestä tubettamista. Mitä yhteistä on tubettamisella ja yrittäjyydellä? Hyödyttikö tubettaminen yrittämistä? Tästä lisää lauantaina 12.8. klo 17.15 Tubeconissa.

”Tubettamisessa ja yrittäjyydessä on jotakin samaa. Molemmat vaativat uskoa omaan tekemiseen sekä uskallusta tuoda omia ajatuksia ja luomuksia esille”, kertoo paneeliin osallistuva Reetta Harjunen. Reetta on 19-vuotias luovan alan 4H-yrittäjä.

Mikä on Tubecon?

Tubecon on Euroopan suurin tubekulttuurin ja YouTube-yhteisön live-tapahtuma. Siellä kohtaavat YouTubeen videoita tekevät ja niitä kuluttava yhteisö. Tubecon järjestetään Hartwall Arenalla 12.-13.8.2017, ja se on ikärajaton. Aikuisille on tarjolla Aikuisparkki, jonne lapset voivat jättää huoltajansa turvallisesti.