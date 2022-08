E-urheilussa mahdollisuus monimuotoiseen maskuliinisuuteen – naiset pysyvät marginaalissa

Väittelijä osoittaa myös, että Overwatch e-urheilun urheilullistaminen vaikuttaa myös tapaan, jolla sukupuoli ja erityisesti maskuliinisuus esitetään: atleettinen maskuliinisuus sulautuu yhteen nörttimaskuliinisuuden kanssa.

Overwatch e-urheilun vastaanoton tarkastelu paljastaa kuitenkin rikkaamman ja monipuolisemman kuvan tavoista, joilla kansallisuus ja sukupuoli neuvotellaan Overwatch e-urheilussa. Fanit ja katsojat vahvistavat mutta myös vastustavat kansallismielisiä tunteita sekä sen ehdottamia maskuliinisuuden muotoja hyödyntäen vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää kilpailupelaamista.

Erityisen relevantti tälle on anime (japanilainen animaatio) ja siihen liittyvät kulttuuriset ilmiöt, joita fanit käyttävät Overwatch e-urheilun kehystykseen. Tällä on vaikutusta myös siihen, minkälaisesta halutusta maskuliinisuudesta fanien keskuudessa neuvotellaan: hegemoninen maskuliinisuus muotoillaan uudelleen hybridi-maskuliinisuuden muotoon, jossa on elementtejä atleettisesta maskuliinisuudesta, nörtti-maskuliinisuudesta ja kawaii-maskuliinisuudesta.

Tämä mahdollistaa valkoisille ja aasialaisille miehille monimuotoisempia tapoja performoida maskuliinisuutta, mutta valitettavasti sillä on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta muiden asemaan. Naiset ovat edelleen marginaaleissa Overwatch e-urheilussa kuten e-urheilussa yleensäkin.

FM Maria Ruotsalaisen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen ”Overwatch esports and the (re)configurations of gender and nationality " tarkastustilaisuus pidetään 23.8.2022 alkaen klo 12 Seminaarinmäellä salissa S212. Vastaväittäjänä toimii yliopistotutkija FT Tom Brock (Machester Metropolitan University) ja kustoksena professori Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Maria Ruotsalainen on tutkimuksessaan käsitellyt naispelaajuutta, e-urheilun vastaanottoa ja faneutta. Lisäksi hän on aikaisemmassa tutkimuksessaan tarkastallut populismia ja vihapuhetta. Maria Ruotsalainen on Suomen Pelitutkimuksen seuran hallituksen jäsen.

