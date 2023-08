Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus: Eagle Filters Oy:n liikevaihto kasvoi 108 %. Eagle Filters Groupin liiketoiminnan kulut laskivat merkittävästi.

Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Eagle Filters Oy:n liikevaihto kasvoi 20% - vahva tilauskanta tukee kasvua vuodelle 2023 3.3.2023 09:10:00 EET | Tiedote

Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 3 maaliskuuta 2023 kello 9:10 (EET) Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkovisuilla osoitteessa www.eaglefiltersgroup.com KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT HEINÄKUU – JOULUKUU 2022 (Luvut ovat tilintarkastamattomia) Eagle Filters Oy Eagle Filters Oy:n H2 liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa (37% kasvua vertailukauden vastaavasta ajankohdasta) Eagle Filters Oy:n saadut tilaukset H2 aikana kasvoivat 248% vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Eagle Filters Oy:n tilauskanta joulukuun lopussa oli 3,5 miljoonaa euroa. Eagle Filters Oy:n liikevaihto ja tilauskanta vuodelle 2023 olivat tiedottamishetkellä noin 4,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö on saanut noin 0,5 miljoonan euron sopimuksen, jonka toimitukset tavoitellaan vuosille 2023 ja 2024. Eag