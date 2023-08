Earthpac Oy ostaa Hoky Lavarakenne Oy:n liiketoiminnan

Earthpac Oy:

Earthpac Oy on teollisen pakkaamisen vastuullinen ammattilainen Suomessa ja vientimarkkinoilla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 n. 42 MEUR. Yhtiössä työskentelee yli 100 pakkausten ammattilaista. Asiakaskokemus on yhtiön vahvuus. Haluamme, että kanssamme on helppo tehdä yhteistyötä.

Hoky Lavarakenne Oy:

Hoky Lavarakenne Oy valmistaa puisia kuormalavoja kotimarkkinoille. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 n. 2 MEUR. Yhtiössä on n. 10 työntekijää.