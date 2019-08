ECKES-GRANINI FINLAND OY AB LAHJOITTAA RAHAA PUIDEN ISTUTUKSEEN

Suomen vastuullisin mehutalo, Eckes-Granini Finland Oy Ab, lahjoittaa 10 000 euroa Environment Online (ENO) yhdistykselle puiden istutukseen ja toiminnan kehittämiseen.

Environment Online (ENO) on Joensuussa perustettu kestävän kehityksen verkosto kouluille ja kunnille/kaupungeille. Sen perusti luokanopettaja Mika Vanhanen vuonna 2000. Yhdistyksen pyrkimyksenä on opettaa lapsille ja nuorille ympäristönsuojelua ja opettaa kädestä pitäen puiden istuttamisen tärkeyttä. Toimintaa ohjataan Suomesta käsin. Environment Online verkosto on levinnyt 157 maahan ja sen toimintaan on osallistunut yli 10 000 koulua. Verkoston toimintaa ylläpitää ENO Schoolnet ry (ent. ENO-verkkokoulun tuki ry).

Eckes-Granini Finland istuttaa 5 000 puuta Suomeen yhteistyössä Environment Onlinen kanssa. Tuo määrä puita tarkoittaa 2,5 hehtaaria metsää, joka kompensoi 2,5 miljoonaa kiloa hiilidioksidia koko puun kasvuiän ajan. Summasta menee osa myös ENO Environment toiminnan kehittämiseen. Eckes-Granini Finland osallistuu 20. syyskuuta kansainväliseen puiden istutuspäivään yhteistyössä päiväkotilasten ja koululaisten kanssa.

”Ilmaston lämpeneminen on yhteinen huolemme ja puiden istutus on tärkeä ja konkreettinen osa sen estämisessä. Suomen vastuullisimmalle mehutalolle Eno Environmentin hanke edistää luonnon monimuotoisuutta ja tukee lasten ja nuorten osallistamista vastuullisen metsän kasvattamiseen tulevaisuudessa”, kommentoi Eckes-Granini Finlandin toimitusjohtaja Juha Helokoski.





Linkkejä:

https://www.eckes-granini.fi/

EMAS raportti: http://ymparisto.eckes-granini.fi/2019/fi/

Logot: https://www.eckes-granini.fi/ammattilaiset/mediapankki/?tyyppi=logo