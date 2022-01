ECMO-hoito pelastaa vakavasti sairaita lapsia – tulokset korkeaa kansainvälistä tasoa

ECMO-hoito (extracorporeal membrane oxygenation) on tehohoitomenetelmä, jota voidaan käyttää potilaalle, jonka henkeä uhkaava hengitys- tai verenkierron vajaus ei vakaannu tavanomaisin tehohoidon tukitoimin, kuten esim. hengityskonehoidolla ja verenkierron tukilääkityksellä.

Vuodesta 2018 alkaen Uuteen lastensairaalaan on voitu noutaa potilaita 200 kilometrin säteeltä Helsingistä ECMO-kuljetuksiin varustetulla ambulanssilla. Aikaisemmin lapsipotilaat piti hakea hoitoon ruotsalaisen ECMO-tiimin avustamana, jolloin hoitokin usein annettiin Ruotsissa.

ECMO-hoidon hoitotulokset Uudessa lastensairaalassa ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. 92 % keuhkoperäisen ja 82 % sydänperäisen syyn takia hoitoa saaneesta potilaasta on viime vuosina selvinnyt raskaasta hoidosta hengissä. Kansainvälinen keskiarvo molempien potilaiden osalta on 72 %.

”Olemme pystyneet hoitamaan kriittisesti sairaita lapsia hyvin hoitotuloksin. ECMO-hoito on aina väliaikaista hoitoa, jolla voidaan saada lapselle lisäaikaa esimerkiksi elinsiirtoa odottaessa. ECMO-hoidolla olemme pystyneet pelastamaan lapsia, joilla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta selvitä”, kertoo anestesialääkäri Heli Salmi Uudesta lastensairaalasta.

Hoitovuorokausien määrä on tuplaantunut kahdessa vuodessa

Vuonna 2021 ECMO-hoitovuorokausia oli 312, kun kahta vuotta aikaisemmin hoitovuorokausia oli noin puolet vähemmän eli 150. ECMO-hoito kestää keskimäärin noin 1–2 viikkoa, mutta vuonna 2021 pitkittyneitä ECMO-hoitojaksoja, jotka kestivät kuukausia, oli aikaisempaa enemmän. Uudessa lastensairaalassa ECMO-potilasta hoitaa pääsääntöisesti aina kaksi hoitajaa. Standardit vaihtelevat maailmanlaajuisesti ja osassa sairaaloista potilaalla on vain yksi hoitaja.

”Piilossa ollut ECMO-hoidon tarve näyttäytyy hoitovuorokausien nousuna. Hoidontarve on ollut niin suurta, että ECMO-potilaiden hoito on vienyt teho-osaston hoitajien työajasta jopa 25 %. Tämä on osaltaan johtanut siirtyneisiin sydänleikkauksiin. ECMO-hoitovuorokausien määrä viime vuonna vastasi noin 600:aa hoitajapäivää eli työmäärältään noin sataan sydänleikkaukseen käytettäviä työtunteja teho-osastolla", kertoo HUS Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

Vuonna 2021 tehtiin 245 lasten sydänleikkausta. Sydänleikkauksia jouduttiin siirtämään sairaalasta johtuvista syistä 107 kertaa. Sydänleikkausta odottaa tällä hetkellä 99 potilasta, joka on noin kolmasosa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.