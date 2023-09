Econet laajentaa toimintaansa Keski-Aasiaan perustamalla tytäryhtiön Uzbekistaniin

Econetin vahvuuksiin kuuluu vesi- ja ympäristötekniikan suomalainen huippuosaaminen. Yritys on vuodesta 2002 lähtien suunnitellut ja toteuttanut vaativia vedenkäsittely- ja jätevedenpuhdistushankkeita teollisuudelle ja kunnallisille toimijoille 41 maassa. Avaus Keski-Aasian markkinoille on yritykselle merkittävä askel eteenpäin.



"Uzbekistanissa ymmärretään puhtaan veden suuri merkitys koko yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Suomalainen vesiosaaminen on tunnustettua maailmanlaajuisesti, ja uskomme vahvasti, että voimme tuoda arvokkaan panoksemme puhtaan veden saatavuuden ja ympäristön kestävän kehityksen edistämiseksi Uzbekistanissa. Korkeatasoiset eurooppalaiset ratkaisut takaavat korkealuokkaiset tulokset vuosikymmeniksi", kuvailee Econetin hallituksen puheenjohtaja Mika Kärkkäinen.



Econet CA:n tavoite on tukea Uzbekistanin pyrkimyksiä parantaa vesihuollon infrastruktuuria ja ympäristön tilaa. Yritys tulee tarjoamaan laajan valikoiman laite- ja teknologiaratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa vesihuoltoa, jätevedenkäsittelyä ja ympäristönhallintaa. Econet aikoo myös tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että tarjotut ratkaisut ovat täysin soveltuvia Uzbekistanin tarpeisiin ja haasteisiin.

“Erityiset kiitokset merkittävästä tuesta ja yhteistyöstä sekä Nordic International Universityn tiimille Taškentissa että Uzbekistanin innovatiivisen kehityksen virastolle. Yllätyimme positiivisesti yritysrekisteröinnin helppoudesta Uzbekistanissa. Yhdessä työpäivässä saimme kaikki tarvittavat dokumentit kuntoon”, Kärkkäinen sanoo.