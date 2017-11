eCraft perustaa toimiston Tampereelle

IT- ja konsultointiyritys eCraft perustaa neljännen toimipisteensä Tampereelle. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa yrityksen kasvua sekä palvella Pirkanmaan alueen asiakkaita lähempää. Toimisto avautuu marraskuun alussa ja rekrytoinnit Tampereen toimistolle ovat jo käynnissä. Hieman alle 200 hengen yhtiö kasvaa kovaa vauhtia; ensi vuonna yhtiön tavoitteena on palkata 60 uutta osaajaa.

eCraft avaa uuden toimiston Tampereelle. Yrityksellä on jo toimipisteet Espoossa, Vaasassa ja Malmössä. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä hieman alle 200 asiantuntijaa ja yrityksen vuoden 2017 liikevaihto kohoaa noin 19 miljoonaan euroon. Tampereen toimiston avaaminen on osa yhtiön kasvustrategiaa. eCraft palkkasi viime vuonna 40 Microsoft Dynamics -asiantuntijaa tukemaan kasvavaa liiketoimintaansa. eCraftin liiketoiminnan kasvu Suomessa tänä vuonna on noin 30 prosenttia ja yhtiö hakee ensi vuodelle vielä vahvempaa kasvua.

”eCraft on erilainen Dynamics 365 -toimittaja. Yhdistämme yli 15 vuoden tuntemuksen Microsoft-teknologioista huipputason UX- ja sovelluskehitysosaamiseen. Lopputuloksena on asiakkaan liiketoimintaa aidosti optimoiva ratkaisu, jolla luodaan asiakkaalle kilpailuetua. Kysyntä on kovaa ja haluamme nyt vahvistaa asemiamme Pirkanmaan alueella niin kasvattamalla asiakaskuntaamme kuin rekrytoimalla uusia huippuosaajia alueelta”, kertoo eCraftin toimitusjohtaja Ville Hemmilä.

”Olemme innoissamme toivottamassa tervetulleeksi eCraftin kaltaisen kasvuyrityksen, jolla on tavoitteena laajentua voimakkaasti Tampereella. Me Crazy Townilla haluamme tarjota eCraftille ympäristön, jossa verkostoitua, kumppanoitua ja kasvaa voimakkaasti,” kertoo eCraftin Tampereen toimiston vuokranantaja Timo Lahti Crazy Town-toimitiloista.

eCraftin liiketoiminta koostuu toiminnanohjaus-, asiakkuudenhallinta- sekä analytiikka ja BI-palveluista sekä sovelluskehityksestä ja infrapalveluista. eCraftin Pirkanmaan asiakkaisiin lukeutuu mm. Huurre, Elematic ja Cargotec. Yhtiön tavoitteena on palkata seuraavan kahden vuoden aikana 25 henkilöä Tampereen toimistolle. Lue lisää eCraftista: https://www.ecraft.com/

Tampereen toimiston osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere