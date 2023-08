Edith Piafin elämästä kertova menestysshow Helsinkiin ja Turkuun joulukuussa

Edith Piafin kuolemasta tulee tänä syksynä kuluneeksi tasan 60 vuotta. Tragedioiden ja intohimoisten rakkaussuhteiden sävyttämä elämä vei Edith Piafin slummeista parrasvaloihin, ja uran varrella syntyivät ikoniset kappaleet kuten La vie en rose, Non, je ne regrette rien, La foule sekä Padam padam. Esityksessä Piafin lauluja tulkitsee maailmanlaajuisesti ylistetty, upeaääninen ranskalaislaulaja Nathalie Lermitte.

– On äärimmäisen hienoa saada Piaf! The Show’n kaltainen menestyskonsepti vierailulle Suomeen ja peräti kolmen esityksen verran. Piaf-roolin esittäjää Nathalie Lermitteä pidetään ansaitusti kaikkien aikojen parhaana Piaf-tribuuttitaiteilijana. Tulevat esitykset tulevat epäilemättä tarjoamaan yhden vuoden sykähdyttävimmistä ja liikuttavimmista musiikkielämyksistä, kertoo Sunborn Events Oy:n kehitysjohtaja Juha Leinonen.

Piafia arvostetaan edelleen maailmanlaajuisesti

Piaf! The Show on kiertänyt maailmalla vuodesta 2015 asti ja sen on nähnyt jo yli miljoona ihmistä. Show'ta on esitetty yli 50 maassa yli 600 kertaa. Esitys on muun muassa myynyt loppuun legendaarisen Carnegie Hall:in New Yorkissa ja Olympia-teatterin Pariisissa. Kyseessä on tämän vuosikymmenen menestynein ranskalaisshow.

Ohjaaja Gil Marsallan suunnitteleman ja luotsaaman tuotannon syyskiertue vierailee nytkin muun muassa Meksikossa, Kiinassa sekä Yhdysvalloissa ennen saapumistaan Suomeen joulukuussa.

– Kiertueen laajuus kertoo vain siitä, miten tunnettu ja arvostettu Piaf on edelleen ympäri maailman. Piafin chansonit ovat myös erityisen lähellä suomalaisten sydämiä, sillä hänen suurimmista hiteistään on tehty lukuisia menestysversioita suomen kielellä, mainitsee Hollsteneventsin Johan Hollsten.

Liput tulevat myyntiin maanantaina 28. elokuuta. Helsingin Musiikkitalon esitysten liput myy Ticketmaster ja Logomon esityksen Lippupiste.



Esityksen kesto väliaikoineen on noin 1 h 50 min. Esitys nähdään Helsingin Musiikkitalossa sunnuntaina 3.12. klo 14 ja 19 sekä Turun Logomossa maanantaina 4.12. klo 19.



