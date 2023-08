Edulliset hinnat nostivat Osuuskauppa Hämeenmaan marketkaupan myyntiä

Osuuskauppa Hämeenmaa julkaisi osavuosikatsauksensa torstaina 3.8.2023. Mediatilaisuus pidettiin Hämeenmaan pääkonttorilla Lahdessa. Hämeenmaan myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna +8 % ollen 704 miljoonaa euroa, ja myös tulos koheni vuoden takaiseen verrattuna ollen 18,6 miljoonaa euroa (1–6/2022: 15,9 M€).

­– Osuuskaupalla alkuvuosi lähti hienosti käyntiin ja liiketoimintamme on taloudellisesti vakaalla pohjalla. Myyntimme kasvoi 704 miljoonaan euroon. Työllistämme tällä hetkellä yli 3 800 henkilöä, kertoo toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Osuuskauppatoiminnalla on keskeinen rooli Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Hämeenmaalla on alkuvuoden jälkeen 170 780 asiakasomistajaa ja lähes 85 % alueen kotitalouksista on asiakasomistajatalouksia. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla bonusta maksettiin noin 17,9 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna bonusta maksettiin 16,1 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa työsuhteessa 3 806 henkilöä, mikä on 57 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-kesäkuun aikana Hämeenmaalla aukesi noin 200 työpaikkaa, ja kesätyöntekijöitä palkattiin tänäkin kesänä yli 1 000.

Investoinnit jatkuivat alueen kehittämiseksi, ollen 17,3 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet olivat S-market Turenki, Prisma Hämeenlinna, Prisma Holman ravintolamaailma sekä ABC-suurteholatausasemat Renkomäelle ja Riihimäelle. Vuoden 2023 loppuun mennessä jokaisen Hämeenmaan Prisman yhteydestä löytyy ABC-suurteholatausmahdollisuus.

Orimattilan Prisma-hanke etenee ja uuden kaupan on tavoite aueta asiakkaille keväällä 2025. Heinolaan suunniteltu Prisma on kaavoitusvaiheessa, ja tavoitteena on, että kaava olisi käsitelty kaupungin valtuustossa alkuvuonna 2024.

Lisätietoja:

Olli Vormisto, toimitusjohtaja. Osuuskauppa Hämeenmaa, 050 358 8336