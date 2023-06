Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtajaksi SDP:n Ville Merinen

- On todella iso kunnia saada kollegoiden luottamus toimia juuri tämän ryhmän puheenjohtajana. Nuorten mielenterveyden parantaminen on minulle henkilökohtaisesti kaikkein tärkeimpiä asioita, joten on ilo päästä edistämään sitä myös ryhmän kautta. Ryhmässä voimme kaikkien eduskuntaryhmien edustajien kanssa yhdessä miettiä ratkaisuja nuorten mielenterveyskriisiin. Tulevan nelivuotiskauden aikana nuorten mielenterveys tulee olemaan aivan keskeisessä asemassa ja nyt viimeistään on ratkaisujen aika, Ville Merinen toteaa.

Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä sekä mielenterveys- ja nuorisojärjestöjä edistämään nuorten mielenterveyttä. Ryhmän tavoitteena on nuorten mielenterveyden edistäminen ja tietoisuuden lisääminen teemasta niin eduskunnassa, kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

- Nuorten hyvinvointi on suuri kansallinen haaste, joka vaatii määrätietoisia toimenpidettä monellakin eri sektorilla. On ensisijaisen tärkeää, että tästä puhutaan laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti. On tärkeää luoda kaikille lapsille ja nuorille tulevaisuudenuskoa, Mikko Ollikainen sanoo.

Ryhmän sihteerinä toimii edustaja Merisen poliittinen avustaja Ville Kurtti.

- Itsekin nuorena, jolla on taustaa opiskelijaliikkeessä, olen erittäin huolissani nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden tilanteesta, joten on hienoa päästä olemaan apuna ryhmässä, joka etsii ratkaisuja yhteen aikamme suurista haasteista, Kurtti kertoo.