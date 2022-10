Eduskunnan Sydänryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen: Valtakunnallisen sydäniskurirekisterin jatkuvuus on turvattava pikimmiten

SDP:n Eloranta: Varhaiskasvatuksen ammattilaisten riittävä koulutusmäärä on varmistettava 25.10.2022 09:50:54 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustajat Sarkomaa ja Multala väittivät viikonloppuna, että istuva hallitus ei ole jatkanut aiemman hallituksen linjaa, jolla varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä alettiin nostaa. -Väite on paikkansapitämätön. Edeltäjänsä tavoin myös Marinin hallitus on pitänyt varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkamäärät yli tuhannessa paikassa, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korostaa. Sopimuskaudella 2021-2024 yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa sopimustavoitteena on vuosittain 855 aloituspaikkaa, jonka lisäksi yliopistoilla on vuosittain 300 erillisrahoitettua lisäaloituspaikkaa, yhteensä 1 155 aloituspaikkaa/vuosi. Varhaiskasvatuslakia muutettiin vuonna 2018 siten, että vuonna 2030 päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettaja